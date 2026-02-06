El paso de la borrasca 'Leonardo' por la península deja una muerte y 11.000 desalojos en Andalucía

La borrasca Leonardo ha perdido este viernes intensidad al despedirse de la península, aunque deja unos 11.000 desalojos solo en Andalucía, gran inquietud ante las crecidas de muchos ríos como el Guadalquivir, y un cadáver hallado en Málaga, informa EFE.

Pero, si bien Leonardo se despide, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha alertado de la entrada de una nueva borrasca, Marta, prevista para mañana y que traerá "precipitaciones persistentes".

Desalojos y cortes de carreteras en Andalucía

En la comunidad andaluza, el riesgo de precipitaciones y derrumbes ha originado unos 11.000 "desalojos preventivos", de ellos 3.400 en la ciudad gaditana de Jerez.

En el municipio de 1.400 habitantes de Benaoján (Málaga), ubicado en la Serranía de Ronda, se ha dado hoy la orden de desalojar a unos 200 vecinos de zonas inundables ante el "riesgo de desbordamiento de la presa de Montejaque".

En San Roque (Cádiz), los 341 vecinos que habían sido desalojados eran hoy autorizados a volver a sus viviendas adoptando medidas de precaución. En cambio, en Grazalema, también en esa provincia y considerada "epicentro" del temporal, los 1.500 habitantes evacuados ayer no podrán volver a sus casas antes de seis o siete días, según las autoridades.

En toda la comunidad andaluza, el temporal ha ocasionado asimismo el corte de más de un centenar de carreteras y el servicio ferroviario está muy afectado. Cádiz es la más damnificada por el corte de vías con 50 carreteras afectadas. En total, 152 sufren algún tipo de afectación, según el último balance.

Por otro lado, la crecida del Guadalquivir mantiene en vilo a Córdoba, a cuyo paso el caudal ha rebasado los 5,5 metros, más del doble del nivel que marca la alerta roja (2,5 metros). La subida del caudal provocó el corte del Puente Romano. El jefe de Coordinación de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, ha advertido de que "lo malo está por venir".

Está previsto que se acumulen hoy más de 60 litros por metro cuadrado en doce horas en Grazalema (Cádiz). En el caso de Ronda (Málaga), Cazorla y Segura (Jaén) y la sierra sur de Sevilla las precipitaciones podrán superar 40 litros por metro cuadrado en doce horas.

Por otra parte, en Málaga se ha hallado hoy un cuerpo en la zona donde el pasado miércoles una mujer de unos 40 años cayó al río Turvilla, en Sayalonga, al intentar salvar a su perro. Aunque no ha sido identificado oficialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado el fallecimiento de la mujer.

Durante la noche, en Jaén una mujer ha resultado herida en Mengíbar (Jaén) al caerle el techo de su vivienda y por la mañana ha cedido la muralla que rodea la Ermita del Santísimo Cristo en el municipio jiennense de Iznatoraf.

Hasta Andalucía se ha desplazado hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con quien ha sobrevolado en helicóptero las áreas más dañadas.

En una declaración, Sánchez ha alertado de la llegada de "días complejos" ante la entrada de una nueva borrasca y ha hecho un llamamiento a la "calma y la prudencia".

Leonardo anega Castilla y León

En Castilla y León 53 tramos de ríos de la cuenca del Duero están hoy en aviso, nueve en nivel rojo (alarma) y una decena en alerta naranja, con la vigilancia puesta en el Duero a su paso por Aranda (Burgos), el Tormes en Salamanca y el Cea y el Órbigo, en León. Hay otros 34 tramos de ríos de la cuenca del Duero en nivel amarillo.

Se ha detectado una crecida notable del río Tormes a su paso por Salamanca, lo que ha obligado a precintar la zona bajo un puente para evitar el acceso de vehículos y personas.

En León, el estado del Cea y Órbigo ha llevado a la Subdelegación del Gobierno a pedir extrema precaución en Sahagún y Cebrones del Río. El Ayuntamiento de Aranda de Duero (Burgos) ha activado el Nivel 1 del Plan de Emergencias ante la evolución del caudal del Duero y sus afluentes y su previsible crecida en las próximas horas.

Tregua en Extremadura

Extremadura ha experimentado una tregua de lluvias intensas reduciendo el nivel de alerta sobre los arroyos y ríos, entre ellos el Guadiana, cuyo cauce está estabilizado, si bien alrededor de un millar de personas siguen realojadas a la espera de la evolución meteorológica y fluvial.

Se mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones por los desembalses y los niveles hidrológicos de arroyos y cauces.

En las pedanías de Valuengo y La Bazana, en el término municipal de Jerez de los Caballeros (Badajoz), los vecinos que fueron desalojados ayer por riesgo de inundaciones, en torno a 800, ha podido hoy regresar a sus casas con un preaviso de evacuación que podría producirse "en cualquier momento".