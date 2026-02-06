"Más sabe el dirty sanxe por dirty que por sanxe": las redes, sobre los ataques de Musk al presidente

"Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩" ("El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España 💩"). Elon Musk escribía esto hace unos días en su red social para atacar al presidente del Gobierno de España. Dirty, acompañado de un nombre propio, es un insulto en inglés que se usa en una jerga muy vulgar para referirse a una práctica sexual escatológica; por eso, este tuit es una falta de respeto que busca ir más allá de haber llamado a Sánchez "sucio". Los ataques del dueño de X al jefe del Ejecutivo y líder del PSOE están siendo constantes. Primero estuvo en su diana por el anuncio de una regulación extraordinaria de migrantes; después, por la presentación del plan que prohibirá a los menores de 16 años entrar en redes sociales, ofensiva que se volvió más intensa cuando se sumó a esta el CEO y fundador de Telegram, Pável Dúrov, que lanzó en su red social un mensaje masivo alertando de que España puede convertirse en un “Estado de vigilancia”. Sánchez no tardó en contestar, también a través de redes sociales: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribía en X haciendo un juego de palabras con El Quijote.

Ante esta situación, son muchos los usuarios indignados que han manifestado su opinión en X y Bluesky con numerosas críticas y apropiándose del término dirty Sánchez, por supuesto, a golpe de meme. "Dirty Sánchez vs Elon The Kid' es un western que vería", se ríe @pelidetarde, "Si Elon Musk se mete contigo, es que algo estás haciendo bien", defiende @lavecinarubia, "Dirty Sánchez” mola bastante, no te lo voy a negar", defiende @ibuprofeno600mg.

Sin duda, tras la viralización del término "Perro Sanxe", Dirty Sánchez es la nueva revolución en redes.

A mí que el presidente de mi país se lleve mal con un señor que hace estas cosas siempre me parecerá bien.



[image or embed] — Bender el que Ofende (@benderofuscado.bsky.social) 4 de febrero de 2026, 13:34

