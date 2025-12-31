Del "Anotop at" de Feijóo a un premio Planeta que va "Del Val en peor", los mejores memes de 2025

No queríamos ponerle la guinda a este año sin hacer un resumen de los mejores memes del 2025, y de paso, recordar algunos de los acontecimientos más relevantes a los que los usuarios de redes han conseguido sacarles ese 'no sé qué' que provoca una carcajada al otro lado de la pantalla.

El tuitómetro que más ha gustado este año a las lectoras y los lectores tiene como protagonistas a Sánchez y a Feijóo en un careo en el Congreso: "Ánimo, Alberto". Estas dos palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno durante una sesión de control fueron trending topic y los usuarios de redes estuvieron especialmente graciosos en sus creaciones.

Más de cinco años después de que 7291 ancianas y ancianos murieran en sus residencias sin ser derivados a un hospital, durante lo peor de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, autores del 'Protocolo de la Vergüenza' desvelado por infoLibre fueron citados a declarar como investigados. Las redes se hicieron eco del asunto sin perder de vista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para pedir su entrada en prisión usando el hashtag #Ayusoaprisión en Bluesky y X.

Ayuso desprecia a los ancianos que murieron desatendidos en las residencias, padres y madres de habitantes de Madrid, no va a despreciar a los muertos de Gaza. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 23 de mayo de 2025, 12:47

El asteroide 2024 YR4 trajo de cabeza a astrónomos de medio mundo y por supuesto las redes no se resistieron a bromear con el impacto de una roca gigante contra la Tierra. "Seguro que el Juez Peinado imputa al Asteroide en el Caso Begoña Gómez, denle tiempo", bromeaba @distopicoemocional.bsky.social

Seguro que el Juez Peinado imputa al Asteroide en el Caso Begoña Gómez , denle tiempo — distopicoemocional.bsky.social (@distopicoemocional.bsky.social) 4 de febrero de 2025, 17:27

Las salidas de tono de Ayuso en la Conferencia de Presidentes dieron mucho que hablar. La presidenta de la Comunidad de Madrid cumplió con su amenaza: si se hablaba en alguna lengua que no fuera el castellano abandonaría la reunión de líderes autonómicos, y así lo hizo. Los usuarios de X y Bluysky hicieron bastantes mofas con ello.

El Premio Planeta 2025 indignó al gran público y también incendió las redes sociales. En cuanto se supo que Juan Del Val se llevaba el millón de euros, las críticas, los memes y las mofas coparon los timelines de las redes sociales.

Una de las últimas sesiones de control del año nos dejó uno de los memes más divertidos de 2025. Un lapsus del líder del PP en un careo con Sánchez convirtió a Feijóo en carne de mofa. Trató de decirle al presidente que él tendría su propia versión de las serie 'Anatomía de un instante' en un futuro, pero fue incapaz de pronunciarlo antes de que se le acabara el tiempo. "Anotop at" es lo que se escuchó en el hemiciclo y son esas dos palabras las que más se repitieron en X y Bluesky durante esa semana y la siguiente.

Esperamos que este tuitómetro haya ayudado a despedir 2025 con alguna que otra carcajada. ¡Más memes en 2026! 🤣😂 ¡Feliz año! 🥂🍾