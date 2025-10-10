"Ánimo, Alberto", las redes se mofan de Feijóo tras las palabras de Sánchez en el Congreso

"Ánimo, Alberto", estas dos palabras pronunciadas por Pedro Sánchez durante la sesión de control del miércoles han marcado la semana en redes sociales: han sido trending topic y el PSOE las está explotando al máximo convirtiéndolas en lema para desgastar al líder del PP que, por otro lado, también arrastra el éxito de la izquierda en las últimas votaciones celebradas en el Congreso.

Los usuarios no paran de echar leña al fuego y algunos, entre ellos el ministro Óscar Puente, han comparado con cierta ironía los aplausos recibidos por Feijóo en el hemiciclo con los que tuvo su antecesor Pablo Casado. "What goes around comes around", tuiteaba, una expresión inglesa que se puede traducir como "donde las dan las toman" o "quien siembra vientos recoge tempestades". "A Feijóo le caen por todos los lados", se ríe @robbhaifisch. "Con su carta, en un solo día Feijóo es capaz de enfadar a todas las asociaciones antiabortistas, desautorizar a Ayuso y ser humillado por Perrosanxe. Es un crack", se mofa @wilma78.bsky.social.

Otro tema peliagudo en X y Bluesky son las palabras de Ayuso sobre el aborto y el registro de objetores de conciencia durante su intervención en la Asamblea de Madrid: "No se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo". Finalizando su intervención al grito de: "Váyanse a otro lado a abortar". "Ayuso está a un whisky de MAR de prohibir a las mujeres que voten", critica @robbhaifisch. "En la privada, hasta los médicos del Opus Dei hacen abortos. De hecho, es a lo que se han dedicado media vida", postea @pvallin.

Con su carta, en un solo dia Feijóo es capaz de enfadar a todas las asociaciones antiabortistas, desautorizar a Ayuso y ser humillado por Perrosanxe. Es un crack. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 9 de octubre de 2025, 20:10

Váyase a abortar a otro lado. Váyase a tener una vivienda digna a otro lado. Váyase a tener unos cuidados médicos dignos a otro lado. Váyase a dar una educación a sus hijos a otro lado. Váyase usted a que no le den latigazos en un trabajo de sol a sol a otro lado. "LIBERTAD" — Prendente (@prendente.bsky.social) 9 de octubre de 2025, 17:12

Por último, el Premio Nobel de la Paz y los deseos de Trump de obtenerlo también han sido objeto de mofa entre los internautas aunque, finalmente, el galardón ha sido para María Corina Machado, asunto que tampoco ha gustado mucho.

Lo de no darle el Nobel de la paz a Trump para dárselo a María Corina Machado es como no darle el premio al hombre más inteligente de España a El Xokas para dárselo a Llados — Prendente (@prendente.bsky.social) 10 de octubre de 2025, 11:54

O los Noruegos son unos cagados o unos hijosdepvta...Todavía no lo tengo claro. — Wilma (@wilma78.bsky.social) 10 de octubre de 2025, 11:37

