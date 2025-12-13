Pastillas de la muerte: heroína sintética nunca antes vista en España llega a Madrid desde Colombia

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Policía Nacional de Colombia, han interceptado heroína en formato pastillas y han desarticulado una organización criminal encargada, presuntamente, de su introducción en España. Con la operación se ha interrumpido una nueva ruta, no utilizada hasta el momento, de introducción de heroína desde el país sudamericano, y han sido detenidas cinco personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Los flujos de droga entre América Latina y Europa se diversifican, ya no solo en cuanto a sus rutas, sino también en cuanto a las sustancias y a los medios de transporte.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción número 17 de Madrid, se inició sobre un histórico traficante de heroína conocido por los agentes.

El origen de la sustancia estaba, como se ha dicho, en Colombia, y su composición, según se extrae de las primeras analíticas, tendría como aditivo principal la cafeína, lo que contrarrestaría los efectos depresores de la heroína, consiguiendo en un mismo compuesto los efectos que buscan muchos drogodependientes.

Las primeras averiguaciones pusieron de manifiesto sus reuniones, siempre en persona y en un lugar de su confianza, un restaurante de comida rápida ubicado en la ciudad de Madrid. No utilizaba teléfono móvil ni acudía nunca directamente a las citas sino que realizaba una o varias paradas para cerciorarse de que no le seguían y asegurar así su actividad delictiva.

Los agentes comprobaron que incluso utilizaba gafas de sol o lentes y gorras para ocultar su aspecto físico y evitar así ser reconocido en sus encuentros. Tampoco se desplazaba en su coche sino que lo hacía en transporte público o en vehículos de alquiler con conductor. Avanzada la investigación se pudo constatar que las reuniones eran cada vez más frecuentes y se logró identificar a otra persona.

Los investigadores comprobaron que se trataba de la primera vez que se detectaba esta nueva ruta de la heroína desde Colombia a España. Además, esta organización criminal estaba contratando a otras personas para que se encargasen de recibir la droga y se la entregasen a ellos mismos. Esto demostraba una alta profesionalidad, ya que no querían que la sustancia estupefaciente estuviese en sus manos hasta que no se cerciorasen de que la policía no estaba rastreando los alijos.

Una vez identificados y localizados los integrantes de este entramado, la policía estableció un dispositivo policial que culminó el pasado mes de noviembre cuando se disponían a entregar ocho kilogramos de heroína en pastillas, algo nunca visto hasta ahora en España. Los hechos tuvieron lugar a plena luz del día en el aparcamiento de un centro comercial de la ciudad de Madrid.

Finalmente, se logró la detención de cinco personas que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables e los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. En los tres registros practicados en la capital madrileña se incautaron cinco terminales móviles, un vehículo y 100.000 USDT (Tether, una criptomoneda cuyo valor equivale al del dólar estadounidense) en un monedero virtual de la organización. Todos los arrestados ingresaron en prisión de forma preventiva.