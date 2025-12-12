Sumar ve al Gobierno al borde del precipicio y le reclama un volantazo que Moncloa no quiere dar

La preocupación es máxima entre los miembros de Sumar. Ven al PSOE cerrado en banda, sin moverse, mientras los casos de acoso y de corrupción cercan al núcleo duro del socialismo. Hasta el momento han respaldado férreamente a Pedro Sánchez, pero creen que el Gobierno se asoma a un precipicio político y social sin que el jefe del Ejecutivo dé muestras de querer dar un volantazo al Ejecutivo y a la legislatura.

Y este viernes explotaron los socios minoritarios del Gobierno. La presión interna no ha servido de momento, tras semanas intentando, por ejemplo, que el PSOE adoptara medidas “valientes” sobre la vivienda para dar sentido a la legislatura. Ahora van mucho más allá: una reformulación total del Ejecutivo pasando por una “profunda” remodelación del Gobierno, algo que por el momento no ve Moncloa.

Esta presión la ejerce desde lo más alto la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Diaz, que en las últimas horas elevó el tono contra el ala socialista. En una entrevista en Al rojo vivo, la ministra de Trabajo fue contundente: “Se acabaron las reflexiones y las reformas cosméticas. Hay un punto y aparte, toca actuar. Toca un cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno”.

“Hoy todo es mucho peor. Es insoportable. Quiero mandar todo el cariño a las mujeres del PSOE. Pero, ahora bien, hay que tomar medidas inmediatas y severas, que deben ser consensuadas en el Congreso para evitar la corrupción. Y el PP tiene que entrar también en las medidas”, clamó Díaz, quien insistió, sabiendo que es una competencia de Sánchez, que el Gobierno “debe ser reformulado de manera radical”.

Su receta para relanzar la legislatura en este “punto de inflexión” pasa por medidas como una auditoría de la SEPI (en el punto de vista por la detención de su exvicepresidente), poner sobre la mesa un nuevo “programa de mínimos de regeneración democrática y un cambio de Gobierno “de arriba a abajo”.

Reuniones y conversaciones entre los miembros de Sumar

Las exigencias de Sumar llegan en un momento en el que Sánchez deberá abrir el melón de reformar el Gobierno con la salida de Pilar Alegría. La ministra de Educación y portavoz será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, que se van a adelantar al próximo 8 de febrero después de que haya fracasado la negociación entre el PP y Vox en esa comunidad para tratar de sacar los presupuestos. Ese paso dado por Jorge Azcón entra dentro de la lógica del PP de hacer “dominguitos electorales”, como dicen en Génova 13, para desgastar más al Ejecutivo, empezando por la cita en Extremadura del próximo día 21.

La sensación de que hay que zarandear el Gobierno es compartida por los distintos partidos que forman Sumar, según fuentes de ese espacio. Integrantes de esas formaciones mantuvieron un encuentro el viernes para analizar la situación y mostraron su “especial preocupación”. La conclusión que sacaron en esa conversación: hace falta una remodelación del Gobierno y que se impulsen nuevas medidas sociales.

“Esta situación también necesita respuestas, por lo que las formaciones de Sumar se emplazan a conocer las acciones que el PSOE debe acometer con contundencia y urgencia para erradicar la lacra de la corrupción y los casos de acoso sexual de sus filas. A partir de ese momento haremos una valoración”, señalan desde ese espacio a la espera de lo que haga Sánchez.

Como señala uno de los diputados con más peso de Sumar: “Nos estamos reuniendo estos días. La vicepresidenta ha sido bastante clara: se tienen que dar cambios en el Gobierno”. Por eso, según varias fuentes de ese espacio, los socios minoritarios esperan que Sánchez haga una profunda reflexión durante el fin de semana de cara a su comparecencia de balance del año prevista para este lunes en el Palacio de La Moncloa.

“Veremos qué dice y ya responderemos”, reflexiona una fuente de Sumar, dejando la pelota en estos momentos en el tejado del presidente. La sensación compartida en ese espacio es que Sánchez no debe limitarse sólo a aguantar, sino que tiene que tomar medidas urgentes y contundentes también de carácter social para mandar una señal clara ante los ciudadanos.

Como señala una de las principales dirigentes de Sumar: “El PSOE está en una situación muy complicada y hay un cerco al presidente del Gobierno. Estamos preocupados, pero, sobre todo, tenemos que estar ocupados. Se tienen que prorrogar los contratos de alquiler, ampliar el escudo social y seguir con la bonificación de los transportes. Sánchez tiene que poner medidas concretas que aterricen en los salones de millones de españoles. No podemos estar en otras películas”.

El PNV ve elecciones en 2026

Esta presión de Sumar llega a la vez que la predicción del PNV, donde creen que las elecciones podrían ser ya en 2026. Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, afirmó que ve a un Gobierno “en shock” y que no sabe “cuánto va a aguantar la crisis”. “El peligro de la legislatura cada vez es más grande”, remachó.

Todo ello en el marco de otra jornada de crisis para el socialismo, que vio cómo el jueves por la noche Javier Izquierdo, miembro de la dirección federal y hombre fuerte de las encuestas en el partido, renunciaba a su cargo ante un nuevo posible caso de acoso. Aparecieron también nuevas denuncias en Valencia horas después de que el partido concluyera el informe sobre el caso Salazar. Asimismo, la UCO continuó con su investigación sobre posibles amaños de contratos y registró organismos de Hacienda y de Transición Ecológica. Con muchos cargos y militantes socialistas sumidos en la sensación de abatimiento ante la sucesión de noticias negativas.

Moncloa descarta ir a elecciones y un gran cambio de Gobierno

A pesar de la presión, en el Palacio de La Moncloa reconocen la “gravedad” de la situación, pero trasladan que están “tranquilos”. Fuentes del núcleo duro del presidente indican que se mantiene “la hoja de ruta”, con la idea de agotar la legislatura, y no contemplan un cambio de Gobierno profundo como exigen sus socios.

En el Gobierno recuerdan las palabras del propio presidente durante una conversación informal con periodistas durante la recepción con motivo del Día de la Constitución en el Congreso. Allí habló sólo de un cambio puntual con la salida de Alegría, que ocupa el cargo de titular de Educación y portavoz. Para esta función suena con fuerza el nombre de Félix Bolaños (titular de Justicia y Presidencia), aunque voces en el partido reclaman que debe ser una mujer. Sánchez ya tiene preparado el relevo, pero no se lo ha comunicado a su círculo más cercano. Desde que llegó a La Moncloa han ocupado este cargo Isabel Celáa, María Jesús Montero e Isabel Rodríguez, además de la saliente Alegría.

El PSOE concluye que la conducta de Salazar es una "falta muy grave" y asegura que revisará los protocolos antiacoso Ver más

“La vicepresidenta del Gobierno estaba en un programa de televisión y ha hecho libres y legítimos comentarios”, deslizan desde el ala socialista en referencia a la reclamación de Yolanda Díaz. Restan importancia a sus palabras y mantienen que lo importante es cumplir con los acuerdos y con la hoja de ruta pactada con Sumar para el acuerdo de investidura. “El PSOE ha actuado desde el principio contra los casos de acoso y corrupción. No parece que tenga sentido ese cambio”, añaden en Moncloa.

También desdramatizan las palabras del PNV y recuerdan que ya los nacionalistas vascos se han pronunciado en las últimas semanas sobre vaticinios de calendario electoral, pero que no se trata de una amenaza para hacer caer al Gobierno: “Responden a preguntas de los periodistas”.

Desde Moncloa explican que se están conociendo situaciones “graves” pero que están “tranquilos de espíritu”, alejando la posibilidad de ir ya a elecciones. Por eso, reniegan en el entorno de Sánchez de “esa sensación de fin de ciclo” y ponen de ejemplo las votaciones del jueves en el Congreso, donde salieron adelante medidas como el incremento del sueldo de los funcionarios y la flexibilidad para el gasto de los ayuntamientos, además de la ley de atención a la clientela.