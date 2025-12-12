Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes un "cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno" tras el goteo de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan a las filas del PSOE, según recoge EFE.
En una entrevista en La Sexta, Díaz ha dicho que el Ejecutivo no puede continuar así y ha asegurado que así se lo ha trasladado este mismo viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.
La izquierda presiona al PSOE para adoptar nuevas medidas sobre vivienda que den oxígeno a la legislaturaVer más
La vicepresidenta ha pedido además una auditoría "inmediata" de todas las empresas de las SEPI tras la detención del que fuera presidente de este holding público Vicente Fernández.