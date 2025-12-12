Yolanda Díaz pide un "cambio profundo" en el equipo de Gobierno

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido este viernes un "cambio absolutamente profundo en el equipo de Gobierno" tras el goteo de supuestos casos de corrupción y acoso sexual que afectan a las filas del PSOE, según recoge EFE.

En una entrevista en La Sexta, Díaz ha dicho que el Ejecutivo no puede continuar así y ha asegurado que así se lo ha trasladado este mismo viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

La vicepresidenta ha pedido además una auditoría "inmediata" de todas las empresas de las SEPI tras la detención del que fuera presidente de este holding público Vicente Fernández.