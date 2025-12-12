El PSOE reúne de nuevo a sus responsables de Igualdad por el 'caso Salazar'

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, comparece este viernes ante los medios de comunicación, tras la crisis abierta por las denuncias de acoso sexual contra el exasesor de Moncloa Paco Salazar, y por la tarde el partido ha citado de nuevo a sus responsables de Igualdad. Informa EFE.

Se trata de la segunda reunión, esta vez presencial, para abordar el caso, después de que una primera cita telemática no lograra aplacar los ánimos en el seno del partido, donde cundió el enfado al descubrirse que las denuncias presentadas por dos militantes habían estado paradas varios meses en el canal interno habilitado por el PSOE.

El partido y el propio presidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, reconocieron la falta de diligencia y aseguraron que en breve estaría listo el informe con las conclusiones de la investigación abierta.

Tras Salazar, otras denuncias han golpeado al PSOE, contra el ya exlíder del partido en Torremolinos (Málaga) Antonio Navarro y el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé. El jueves por la noche, Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, presentó su dimisión tras la denuncia de un nuevo caso de acoso sexual.