Jeremy Corbyn: "Del ataque a Afganistán o Irak no surgió democracia; Irán va de crudo y hegemonía israelí"

Jeremy Corbyn, exlíder del Partido Laborista británico, diputado desde 1983, ahora independiente y la cabeza más visible de la izquierda en el Reino Unido, está patidifuso con el “coraje” de Pedro Sánchez de no arrodillarse al toque de silbato del presidente Donald Trump. Al mando de Your Party (Tu Partido –o tu fiesta–), mece la formación que intenta ocupar el espacio político a la izquierda del Partido Laborista. Un espacio que en las últimas elecciones parciales ha conquistado el Partido Verde.

¿Quién cree que dicta la guerra en Irán, Donald Trump o Benjamin Netanyahu?

Ambos: Netanyahu intenta invadir el sur de Líbano después de anexionarse los Altos del Golán, que pertenecen a Siria; Trump va a por el petróleo y provisiones para el futuro. Es una guerra sin razón, puesto que estaban negociando la capacidad nuclear de Irán con un acuerdo al estilo del de Barack Obama, que contempla las inspecciones a Irán por parte de la ONU. El viernes negociaban y el sábado empezaron a caer bombas americanas sobre Irán. No defiendo el régimen iraní ni su historial de violación de derechos humanos, pero tampoco la guerra.

Occidente repite los mismos errores, queriendo –o diciendo que quiere– democratizar regímenes totalitarios que vienen a ser países productores de petróleo o estratégicos por otros motivos. ¿Acabará la guerra de Irán como otras intervenciones previas en el Próximo Oriente?

De los bombardeos de Afganistán y Libia y de la invasión de Irak no surgió la democracia; en Irán van a por el petróleo y a por la hegemonía israelí en la zona. No se puede bombardear un país desde 35.000 pies [10.500 metros] de altura y esperar a que surja la democracia. Los diputados británicos que estuvieron contra la guerra en Irak ahora están preocupados ante la confusa actitud de Keir Starmer; temen que nos arrastren al conflicto. Debemos tomar la posición de España y decir que esta es una guerra de agresión contra un Estado soberano, lo cual no implica que apruebes el Gobierno del país.

¿Donald Trump ha inventado con Venezuela un nuevo tipo de intervención, que no tenía prevista ni la ONU: secuestra a la primera fila del régimen, aunque tenga que matar a un centenar de personas de paso, y mantiene la segunda fila para negociar con ella?

Sí, creo que la estrategia de Trump quedó marcada en su discurso del pasado noviembre en la ONU, en el que aludió a la doctrina Monroe para que EEUU pueda adquirir los recursos naturales que le plazca. Se otorga el derecho a extraer petróleo, uranio, litio o titanio de donde quiera, incluidos los países críticos como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Dice también que no hará guerras largas ni con tropas de tierra. Ahora anima a los iraníes a una sublevación proamericana; no obstante, no creo que se produzca porque a nadie le gusta que le bombardeen.

Reino Unido debe tomar la posición de España y decir que esta es una guerra de agresión contra un Estado soberano

¿Esta guerra ha puesto en evidencia las fracturas o divisiones de la Unión Europea o de la Europa geográfica, incluyendo Reino Unido?

Lo más evidente es el coraje de Pedro Sánchez y el mensaje que manda a la UE, puesto que impide la unanimidad. Ursula von der Leyen quiere construir un bloque militar europeo, aunque eso vale mucho dinero y nos arrastra a guerras como la de Irán, y luego vendrán Cuba y las de África. Las acciones de Trump han convencido a Ursula de que la UE no debe depender militarmente de la OTAN ni de EEUU.

Si considera que España ha liderado en decir "No a la guerra", ¿cree que también lideró en el reconocimiento del Estado palestino que haría posible la solución conocida como de los dos Estados?

El proyecto de dos Estados, uno palestino en Cisjordania junto a Israel, es inviable por la ocupación militar y la política expansionista israelí en tierra palestina. Yo voy con mucho cuidado de decirles a los palestinos qué tipo de sociedad quieren o pueden adoptar en un futuro. Reconocer el Estado sin tomar medidas y acciones para hacerlo realidad es una medida a medias. Por algo se empieza, pero hay que hincar el diente. Reino Unido reconoce Palestina; sin embargo, continúa armando a Israel, que la destruye.

¿Cómo cree que acabará la guerra?

Habrá una nueva fase sobre el papel de EEUU en la zona. Catar, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) podrían llegar a un acuerdo con Irán para que expulsen las bases americanas de estos países. Las tensiones políticas continuarán o aumentarán cuando cesen los bombardeos.

Tony Blair tenía un proyecto. Starmer, en cambio, ganó las elecciones con un programa de diez puntos al que renunció enseguida

¿Con la fundación de Your Party (Tu Partido –o tu fiesta–) intentan ocupar el espacio político a la izquierda del Partido Laborista, que ahora ocupa el Partido Verde?

Sí, tenemos más de 60.000 miembros, funciona el Comité Ejecutivo, estamos formando el organigrama de las asociaciones locales, vamos con otros grupos a las elecciones municipales. Damos preferencia a comunidades o asociaciones vecinales para hacer campañas juntos, como la de expulsar a Palantir [empresa o corporación de datos, militarista y antiwoke] de la sanidad pública británica.

¿Quién ha llevado más al Partido Laborista a la derecha, Tony Blair o Keir Starmer?

Blair tenía visión y determinación para una socialdemocracia de centro con servicios públicos eficaces, mantener los cimientos de la economía liberal, no tocar los privilegios de los muy ricos o apuntarse a las guerras. Aunque yo discrepaba en lo fundamental, él tenía un proyecto. Starmer, en cambio, ganó las elecciones con un programa de diez puntos al que renunció enseguida. Y ahora le viene el escándalo de Peter Mandelson con Jeffrey Epstein y los chanchullos comerciales, en los que se incluye Palantir. Que Starmer no supiese nada de ello y lo nombrase embajador en EEUU es una broma. Hasta hace unos meses, todos querían ser amigos de Mandelson; ahora retiran las fotos de las redes sociales porque apesta.

¿Se está mermando la libertad de expresión y recortando los derechos civiles en Reino Unido?

Sí, el intento de prohibir y calificar de terrorista a la organización Palestine Action (Acción Palestina) y a la iraní Al Qus (Lo Sagrado o Puro) nos ha llevado a situaciones como la detención o fichaje de 2.000 personas, la mayoría septuagenarios u octogenarios por manifestarse a favor de Palestine Action. Algunos tendrán la sentencia judicial el próximo 16 de marzo y, si salen culpables, ¿van a detener a 2.000 ancianos? La judicatura, creo, encontrará una salida honorable para todos.

Con el precedente de Donald Trump de intervenir donde le plazca, ¿cree que es el momento de que el presidente argentino Javier Milei tome las islas Malvinas o de que España recupere Gibraltar? Discúlpeme la broma.

Para Milei es la gran oportunidad para estrenar la famosa motosierra; con España hay acuerdos, no incluyen la soberanía, pero es igual, hay entente.