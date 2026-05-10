Sanidad inicia el desembarco del crucero con hantavirus en Tenerife y traslada a Madrid a los 14 españoles

El desembarco del pasaje del MV Hondius, el crucero neerlandés afectado por un brote de hantavirus que ha causado tres muertes durante su travesía por el Atlántico Sur, ha comenzado este domingo en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Los primeros en abandonar el buque han sido los 14 ciudadanos españoles y un epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en África, distribuidos en dos lanchas, con siete pasajeros cada una, según ha informado el Ministerio de Sanidad y recoge Efe.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado desde el puerto tinerfeño que el fondeo del barco ha sido un éxito “a pesar de todas las dificultades” y de “todas las oposiciones”. Los quince evacuados serán trasladados en avión a Madrid, donde guardarán cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Según los médicos que han subido al buque para evaluar al pasaje, junto a expertos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la OMS y especialistas neerlandeses, los pasajeros continúan asintomáticos.

“El operativo sigue en marcha. Nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito, a pesar de todas las dificultades con las que nos hemos ido encontrando”, ha afirmado García, que ha comparecido junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La ministra no ha querido pronunciarse sobre la negativa del Gobierno canario a que el buque fondeara en Granadilla si no se realizaba este domingo y ha insistido en que ahora es el momento de “culminar con éxito este operativo”.

El resto de pasajeros

El Hondius llegó al puerto de Granadilla de Abona sobre las 6.05 horas de Canarias —5.05 GMT— para recibir asistencia en un dispositivo coordinado por el Ministerio de Sanidad y la OMS. Médicos del Servicio de Sanidad Exterior subieron a bordo para comprobar la situación sanitaria de los pasajeros y activar la evacuación escalonada.

Tras los españoles y el epidemiólogo de la OMS, el siguiente grupo en desembarcar será el de Países Bajos. Después está previsto que lo hagan los pasajeros de Canadá, Turquía, Francia, Gran Bretaña, Irlanda y Estados Unidos. García ha explicado que, tras el vuelo que trasladará a los españoles al Gómez Ulla, saldrá otro avión de Países Bajos con viajeros de Alemania, Bélgica, Grecia y otros países.

El operativo continuará este lunes con nuevos traslados. Países Bajos enviará un segundo avión, al que la ministra se ha referido como “avión escoba”, para recoger al pasaje que quede pendiente. El último vuelo será el de Australia, previsto para la tarde del lunes, con seis pasajeros a bordo, entre ellos ciudadanos de Nueva Zelanda y de algunas zonas de Asia. “Ese vuelo, como ustedes comprenderán, es el vuelo más complejo porque tiene que venir de Australia”, ha señalado García.

La Unión Europea también ha movilizado recursos para apoyar el dispositivo. La comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado el envío de una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife después de que España activara el Mecanismo de Protección Civil de la UE. “A raíz de la solicitud de España en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, se está enviando una ambulancia aérea de rescEU desde Noruega a Tenerife para hacer frente a la situación provocada por el hantavirus a bordo del MV Hondius”, ha indicado Lahbib en redes sociales. Un oficial europeo se encuentra además sobre el terreno para facilitar la coordinación en el puerto de Granadilla.

Refuerzo de la plantilla del Gómez Ulla

En Madrid, el Gómez Ulla tiene preparado un dispositivo específico para recibir este mismo domingo a los 14 españoles y al epidemiólogo de la OMS. A su llegada en autobús desde la base militar de Torrejón de Ardoz, accederán al hospital por un circuito cerrado y serán trasladados a una planta de aislamiento, donde permanecerán en habitaciones individuales y sin posibilidad de recibir visitas.

El centro ha reforzado su plantilla con entre 60 y 90 efectivos para esta operación. Los evacuados serán atendidos por personal exclusivo y altamente cualificado, sin contacto con otros pacientes, familiares ni trabajadores ajenos a su asistencia. El recorrido desde el exterior del hospital hasta el ascensor que les conducirá a la planta de aislamiento será desinfectado y limpiado de nuevo tras su paso.

El protocolo será similar al que el Gómez Ulla ya desplegó en crisis sanitarias anteriores, como la del ébola en 2014 o la de la covid-19, cuando acogió a 21 repatriados de Wuhan, en China. De acuerdo con el protocolo aprobado el viernes por la Comisión de Salud Pública, a los pasajeros se les realizará una PCR nada más llegar y otra a los siete días. Durante la cuarentena habrá vigilancia activa, con toma de temperatura dos veces al día para detectar de forma precoz cualquier síntoma compatible con la infección.

En principio, según avanzó el sindicato CSIF, se ha establecido una cuarentena de hasta 42 días si no aparecen síntomas, aunque podría ser menor. La duración exacta del aislamiento, al que ninguno de los pasajeros se ha opuesto, se determinará de forma individual según la evolución de cada caso y será revisada de forma constante.

Si hay síntomas

Si alguno desarrollara síntomas como fiebre, disnea, mialgias o vómitos, será trasladado inmediatamente a una habitación de aislamiento con presión negativa. Allí se le practicará una PCR en sangre y suero. Si el resultado fuera negativo pero continuaran los síntomas, la prueba se repetiría 24 horas después. En caso de persistir el cuadro sin otro diagnóstico razonablemente certero, se realizarían nuevas pruebas cada 48 horas.

Si se confirma un positivo mediante análisis del Centro Nacional de Microbiología, el paciente ingresará en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Gómez Ulla hasta su recuperación clínica. Esta unidad es la mayor de España, con siete camas de hospitalización y un laboratorio BSL-3 (de alto nivel de contención), y está preparada para tratar a pacientes con sospecha o confirmación de enfermedades infecciosas de alto riesgo, minimizando el riesgo de contagio para el personal sanitario y la población.

Sanidad también ha previsto apoyo psicológico para los pasajeros. El Comisionado de Salud Mental ha diseñado un dispositivo de atención telefónica las 24 horas y acompañamiento continuado de un profesional especializado para quienes lo necesiten durante el aislamiento.

Ingresada en Alicante

La Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha informado este domingo de que ya ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra recogida a la mujer que permanece ingresada en un hospital de Alicante por sospecha de hantavirus, para que se le practique una nueva PCR.

La primera PCR a esta mujer de 32 años, que voló en el avión del que fue evacuada una mujer holandesa que había viajado en el crucero MV Hondius y que posteriormente falleció por hantavirus, dio resultado negativo, según informó Efe este sábado.

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Conforme al protocolo establecido, se someterá a una segunda prueba diagnóstica transcurridas 24 horas de la confirmación del resultado, que ya ha sido remitida, y el diagnóstico estará disponible entre 24 y 48 horas después. Si esta segunda prueba fuera también negativa, la paciente se consideraría contacto en cuarentena y sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

En caso de que la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital La Fe de València.

Se trata de la primera persona ingresada en España con sospechas de hantavirus y permanece en el hospital universitario de San Juan de Alicante con un cuadro leve y episodios de tos.