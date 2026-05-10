El activista hispanopalestino Saif Abukeshek regresa a España tras seis días detenido ilegalmente por Israel

Saif Abukeshek, activista hispanopalestino y miembro de la Flotilla Global Sumud, regresa este domingo a España después de permanecer seis días detenido en una prisión del sur de Israel, adonde llegó tras ser arrestado por la Marina israelí en aguas internacionales el 30 de abril. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, informó antes de la llegada de Abukeshek de que "a priori, dentro de las terribles circunstancias que ha tenido que vivir, se encuentra bien" y reiteró que su detención en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito, informa Efe.

Antes de embarcar desde Atenas, Abukeshek publicó un vídeo en el que llamó a continuar la movilización. “Estoy seguro de que el trato que he tenido que soportar no es comparable con el sufrimiento por el que pasan los prisioneros palestinos, incluidos niños y mujeres”, dijo. “Hay que seguir movilizándonos, no podemos olvidar a los prisioneros palestinos”. El activista insistió en que la misión “no ha acabado” y recordó que sus compañeros de la Flotilla seguían navegando hacia Gaza.

Adalah, el centro legal pro derechos humanos que representó a Abukeshek en Israel, confirmó a Efe la “liberación y deportación” de ambos activistas, y condenó el proceso como una “flagrante violación del derecho internacional”. La organización denunció el “secuestro en aguas internacionales”, la "detención ilegal en total aislamiento” y los “malos tratos” sufridos durante el arresto.

La deportación del segundo activista

El activista brasileño Thiago Ávila, también miembro de la Flotilla e igualmente representado por Adalah, abandonó Israel por el cruce fronterizo de Taba hacia Egipto, desde donde volará a Adís Abeba con escala antes de continuar a Brasil.

Exteriores exige a Israel la liberación del español Saif Abukeshek, miembro de la Flotilla Ver más

Ambos habían sido arrestados en la madrugada del jueves 30 de abril durante una operación de la Marina israelí en aguas internacionales. Desde su detención, los dos permanecieron en huelga de hambre; Abukeshek la intensificó la noche del 5 de mayo al negarse también a beber agua. Ninguno de los dos enfrentaba cargos formales, pese a haber sido interrogados durante horas.

El Ministerio israelí de Exteriores los calificó de “provocadores profesionales” y aseguró que no permitirá “ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza”. La ONU había pedido su liberación “inmediata e incondicional” y subrayado que mostrar solidaridad o intentar llevar ayuda humanitaria a Gaza no constituye delito.

Amnistía Internacional celebró la liberación pero la encuadró en un marco más sombrío. El director de la organización en España, Esteban Beltrán, la describió como “una excepción en la política de detenciones arbitrarias de Israel”. AI exigió la investigación de las denuncias de torturas, que los responsables no queden impunes, y que la Flotilla pueda continuar “con su misión humanitaria pacífica a salvo de intimidaciones y ataques”.