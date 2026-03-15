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Sigue aquí la ultima hora sobre las elecciones de Castilla y León
Sigue la última hora de las elecciones de Castilla y León
10:43 h
El cabeza de lista de Soria Ya a las elecciones de Castilla y León, Ángel Ceña, ha votado a las 9.45 horas en el CIFP Pico Frentes de Soria, donde ha manifestado su convencimiento de que su partido revalidará los tres escaños obtenidos durante la pasada legislatura.
Ceña ha insistido en que "no hay nada decidido todavía" y ha animado a la población a "salir a votar" porque "para que las cosas cambien hay que votar diferente". El candidato sorianista ha asegurado que afronta la jornada con "ilusión" y "esperanza" para revalidar esos tres escaños conseguidos en las últimas elecciones.
"He podido descansar muy bien esta noche", ha manifestado un Ceña que afronta el día "con muchas ganas" e insistido en la importancia de este día en el que la ciudadanía "decide a quien otorga su confianza".
10:39 h
Los más de dos millones de castellanoleoneses podrán optar entre 24 candidaturas distintas, de las que sólo ocho se presentan en las nueve provincias de Castilla y León, para elegir a 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, y con ello al que será el presidente del Gobierno autonómico para los próximos cuatro años.
En concreto, este domingo se decidirán los 15 parlamentarios autonómicos de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.
10:37 h
En torno a las 9.40 horas han quedado constituidas las 4.470 mesas electorales, el cien por cien de las dispuestas en los 2.910 locales abiertos para las elecciones autonómicas de este domingo en Castilla y León, "sin incidencias reseñables", según ha detallado el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.