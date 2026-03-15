Sigue aquí la ultima hora sobre las elecciones de Castilla y León

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El cabeza de lista de Soria Ya a las elecciones de Castilla y León, Ángel Ceña, ha votado a las 9.45 horas en el CIFP Pico Frentes de Soria, donde ha manifestado su convencimiento de que su partido revalidará los tres escaños obtenidos durante la pasada legislatura.

Ceña ha insistido en que "no hay nada decidido todavía" y ha animado a la población a "salir a votar" porque "para que las cosas cambien hay que votar diferente". El candidato sorianista ha asegurado que afronta la jornada con "ilusión" y "esperanza" para revalidar esos tres escaños conseguidos en las últimas elecciones.

"He podido descansar muy bien esta noche", ha manifestado un Ceña que afronta el día "con muchas ganas" e insistido en la importancia de este día en el que la ciudadanía "decide a quien otorga su confianza".