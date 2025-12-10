El presidente de la Diputación de Lugo dimite tras las denuncias de acoso sexual, pero no deja la alcaldía

El presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé (PSOE), ha anunciado este miércoles, tras conocerse la existencia de denuncias de acoso sexual contra él, su dimisión de ese cargo, pero mantendrá su acta de diputado provincial y la Alcaldía de Monforte de Lemos.

En una rueda de prensa, Tomé ha afirmado que deja su cargo de forma voluntaria, por "responsabilidad" y para facilitar su defensa ante las acusaciones de comentarios inapropiados, de ofrecer ascensos a cambio de relaciones sexuales y de acercamientos no deseados.

En una comparecencia en la sede del partido en este municipio gallego, ha dicho que ha pedido la suspensión cautelar de la militancia a su partido y ha explicado que dejará la presidencia de la Diputación, que gobiernan en coalición PSOE y BNG, aunque seguirá siendo diputado no adscrito. Mientras siga siendo miembro de la Diputación Provincial, mantendrá la condición de aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, único competente para juzgarle si las denuncias se presentan ante los tribunales.

Respecto a su cargo como alcalde de Monforte de Lemos ha explicado que lo seguirá siendo desde el grupo de no adscritos al que se pasará con todos los concejales socialistas que, asegura, van a dar el mismo paso que él "voluntariamente".

El PSOE inicia su suspensión

El PSOE ha exigido este miércoles a José Tomé que renuncie a sus cargos como alcalde de Monforte de Lemos y su acta de diputado por Lugo. Fuentes socialistas han informado en un comunicado de que tras conocer la decisión de Tomé de no dimitir de esos dos cargos, la secretaría de Organización junto con el partido en Galicia han decidido iniciar el procedimiento para suspender cautelarmente su militancia. Además, la Secretaría de Organización del PSOE ha avanzado que admitirá la petición del PSdeG de nombrar de inmediato una comisión gestora en la provincia de Lugo.

Los socialistas han explicado que el órgano contra el acoso del partido recibió el pasado lunes la denuncia anónima contra Tomé y los "diversos testimonios de este caso". Han añadido que el mismo lunes se inició "el trámite de análisis y contraste" y que ahora el expediente abierto seguirá su curso hasta concluir con el informe de conclusiones. En ese sentido, precisan que la suspensión de militancia, aunque sea cautelar, no supone el fin del procedimiento.

En el comunicado difundido, el PSOE asegura que no minimiza la gravedad del acoso, que "no protegerá jamás a quienes lo practiquen" y que al mismo tiempo respetan la presunción de inocencia y los protocolos establecidos.

El denunciado ha subrayado que se sabrá la verdad respecto a las acusaciones de acoso que se han recibido en los canales internos del partido y que ha negado en todo momento, y ha subrayado que no va a ser un estorbo ni para el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ni para el secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, ni mucho menos para la propia organización.

Ha remarcado que su suspensión cautelar de militancia es hasta que se resuelva el expediente en el que se personará, y también que no da por terminada su carrera, a la vez que ha repetido que adoptará las acciones legales que estén en su mano. Tomé argumenta que su continuación como regidor es porque sus vecinos no deben pagar las consecuencias de una "mentira" o "invento" en referencia a las denuncias contra él.

Solo "una broma" en un mensaje

Tomé ha señalado que jamás ha acosado a alguien, y se ha referido a una posible "broma" en un mensaje, pero no de violencia sexual y ha puesto en duda la motivación que hay detrás de las denuncias. Tomé, que ha militado en el PSOE durante cuatro décadas, ha escalado peldaños hasta sumar poder institucional y orgánico.

Nacido en Guitiriz (Lugo) en 1958, llegó a Monforte como profesor de la Escuela de Capacitación Agrariam, fue líder sindical en la comarca de Lemos y tuvo responsabilidades también en UGT Galicia.

Entre los años 2005 y 2011 fue diputado autonómico y atesoró experiencia legislativa. Después renunció y se centró en el ámbito local, como teniente alcalde de Monforte, en un gobierno bipartito dirigido por el BNG. En 2015 fue elegido alcalde de esa localidad y lo siguió siendo, con mayoría absoluta tras las elecciones de 2019 y 2023.

Entretanto, en 2019 llegó a presidente de la Diputación aupado por la primera de esas mayorías y ya en el 2022 se puso al frente del partido en la provincia tras integrar en primarias a la candidatura rival. Un acuerdo que no fue posible repetir este año cuando el diputado provincial y miembro de su gobierno, Iván Castro, le disputó la secretaria provincial en un proceso muy reñido, que se acabó llevando Tomé por el 58 por ciento de los votos.

Presión tras conocerse las denuncias

Desde que un programa televisivo desvelase anoche denuncias de mujeres que lo acusan de diversos comportamientos inapropiados la presión ha ido creciendo sobre José Tomé y desde primera hora del miércoles se han sucedido las negociaciones. Por la mañana del mismo día mantuvo una comparecencia que tenía como regidor para presentar un bus rural, defendió su inocencia y no dimitió.

La portavoz municipal en el Ayuntamiento de Lugo y miembro de la ejecutiva provincial socialista, Ana González Abelleira, manifestó con total contundencia el apoyo a las víctimas, mientras la cúpula del PSdeG enviaba un mensaje por el chat de medios de comunicación en el que posponía un "pronunciamiento contundente". El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, anuló su agenda de esta jornada.

En el Parlamento de Galicia, la secretaria de Organización socialista, Lara Méndez, condenó toda "violencia o acoso sexual", pero evitó un pronunciamiento más claro. El BNG, que gobierna con el PSOE la Diputación lucense, dio la estocada cuando su portavoz nacional, Ana Pontón, dejó claro que Tomé debía dimitir o ser apartado de sus cargos por el partido.

A renglón seguido el vicepresidente de la Diputación, el nacionalista Efrén Castro, avisó de que si José Tomé no abandonaba la presidencia de la institución, su grupo dejaría caer este bipartito.