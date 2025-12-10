Varias mujeres denuncian en el PSOE acoso sexual del presidente de la Diputación de Lugo, que lo niega

Varias mujeres denunciaron en el canal interno de denuncias del PSOE casos de acoso sexual por parte de José Tomé, secretario general del partido en la provincia de Lugo, alcalde de Monforte y presidente de la Diputación. Estas notificaciones al partido fueron difundidas por la cadena televisiva Cuatro en la noche de este 9 de diciembre.

El veterano dirigente, según pudo confirmar el diario El Progreso, niega las acusaciones. Atribuye a un intento de difamarlo, lo que, según el mencionado programa, serían al menos seis alertas registradas formalmente en los últimos días.

El procedimiento de la formación socialista establece que este tipo de alertas son registradas ante un comité independiente, sin cargos de la dirección del partido. Fuentes del PSdeG consultadas por Praza.gal especifican que el propio protocolo antiacoso del PSOE establece estos procedimientos como anónimos, según marca la ley, y que la identidad de las personas denunciadas no trasciende al partido hasta que finaliza el proceso.

Las mismas fuentes subrayan que en la dirección nacional del PSdeG no consta “ninguna denuncia” al respecto, ni internamente en el partido ni en sede judicial. En la organización, mantienen, se tuvo conocimiento de estas acusaciones a través de consultas de medios de comunicación poco antes de la emisión del programa.

Siempre según las notificaciones internas divulgadas por Cuatro, las acusaciones contra Tomé se refieren al conocimiento por diversas personas de comentarios y proposiciones de tipo sexual, tanto verbalmente como mediante mensajes telefónicos. En algún caso, además, apuntan a promesas de puestos de trabajo, entre otras conductas inapropiadas cuya advertencia, sostienen, fue trasladada también a cargos del partido al margen del procedimiento formal.

El alcance y el tiempo que llevan formuladas se revela como uno de los detalles clave de unas denuncias que llegan justo cuando el PSOE está inmerso en la gestión del caso de acoso sexual de un antiguo alto asesor del presidente del Gobierno de España, Francisco Salazar.