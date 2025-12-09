Muñoz Machado no asiste al Patronato del Cervantes por su "malestar" con García Montero

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, no ha asistido este martes a la reunión anual del Patronato del Instituto Cervantes, celebrada en el Palacio de Aranjuez y presidida por los reyes, como expresión de su "malestar" por "la conducta inexplicable" del director de esa institución, Luis García Montero. Tampoco han asistido, por el mismo motivo, ni el secretario general de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), Francisco Javier Pérez, ni el académico y escritor Luis Mateo Díez, y han señalado que es la primera vez que esto sucede.

La inasistencia, aseguran, se comunicó hace unos días, aunque ha sido la mañana del martes cuando se ha conocido el último episodio del enfrentamiento entre los representantes de las máximas instituciones de promoción y estudio del español, a causa de la elección de Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), en 2028.

En un desayuno informativo previo a la reunión del Patronato, García Montero ha acusado a Muñoz Machado de no contar con el Cervantes para tomar esta decisión, de la que se ha enterado "porque se lo comentan otras academias". Esta disputa le ha llevado a volver a expresar su desencuentro público con Muñoz Machado. "No permitimos las ofensas a una institución de Estado como el Cervantes a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE", ha remarcado. "La Academia debería tener un filólogo de calidad como director, no un abogado de negocios", ha insistido García Montero.

Luis García Montero: "No permitimos las ofensas a las que nos acostumbra el director de la RAE" Ver más

En respuesta a esas declaraciones, la RAE ha asegurado que la decisión de designar Panamá como sede del próximo congreso no ha sido tomada por el director de la RAE, sino por la Asale, de la que forman parte 23 academias y que también preside Muñoz Machado. Según la RAE, la elección de Panamá se acordó "por unanimidad" durante el congreso de la lengua de Arequipa (Perú), celebrado en octubre pasado, pero no se comunicó entonces por decisión de las academias.

Entre otros motivos alegan el hecho de que "aún quedan tres años" para el próximo congreso y que "la situación de tensión y desencuentro que el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, provocó en Arequipa hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio". Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa, sostienen.

Según García Montero, "corresponde al Cervantes proponer a las academias de la lengua una sede", ya que la secretaría general de los CILE corre a su cargo y fue el Cervantes quien puso en marcha el primero en 1997.