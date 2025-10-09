La RAE expresa su "absoluta repulsa" por las palabras de García Montero sobre su director

La Real Academia Española (RAE) ha expresado este jueves su "absoluta repulsa" por las "incomprensibles manifestaciones" del director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, sobre el máximo responsable de la RAE, Santiago Muñoz Machado, informa EFE.

En un desayuno informativo, García Montero ha criticado este jueves que la RAE no esté en manos de un filólogo, sino de un catedrático en Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, "experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". "Eso personalmente crea distancia", ha dicho.

Tras estas declaraciones, en un comunicado, la RAE ha asegurado que las palabras del director del Cervantes "son especialmente lamentables", ya que se producen unos días antes del X Congreso Internacional de la Lengua (CILE) que se celebrará la próxima semana en la ciudad peruana de Arequipa, y que será inaugurado por los reyes.

El pleno de la RAE, reunido este mismo jueves con la asistencia por vía telemática desde Lima de los académicos desplazados a Perú para asistir al CILE y por unanimidad ha manifestado su repulsa a las "desafortunadas e inoportunas" manifestaciones de García Montero.

Los académicos recuerdan que el director de la RAE "ha sido elegido democráticamente en dos ocasiones por el pleno de la institución, y no solo es un experto jurista, sino uno de los ensayistas e historiadores más reconocidos de nuestro país, con premios como el nacional de ensayo y el nacional de historia, además de incontables galardones de academias y universidades españolas y extranjeras".

También agregan que "ofende a la RAE y a la Asociación de Academias de la Lengua la agresión a su director y presidente, que ha desarrollado una labor extraordinaria en los siete años que lleva al frente de ambas instituciones".

Además, según el comunicado de los académicos, las diferencias "cualitativas entre el trabajo de tanto mérito de la RAE con cualquier otra institución que se ocupe del español y su cultura en el mundo son evidentes".

No obstante, la RAE subraya que ha estado siempre "muy satisfecha de sus excelentes relaciones históricas" con el Instituto Cervantes y desea que se mantengan en el futuro.