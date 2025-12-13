Irene de Miguel: “A Feijóo y a Abascal no les importa Extremadura”

“Estoy un poco de luto. Se nos ha ido Robe. Era una figura muy importante para Extremadura y para mi generación”. Irene de Miguel (Unidas por Extremadura) se pone estos días La vereda de la puerta de atrás en plena vorágine de campaña. Mira ya directamente al 21D, donde los sondeos vaticinan que la lista de las izquierdas transformadoras aumentará su representación en un contexto de auge de las derechas.

De Miguel ha logrado armar una candidatura de unidad y lejos del ruido que domina ese espacio en el resto de España. ¿Su receta? Pensar en Extremadura y llevar años pateándose la comunidad. Su apuesta es clara por la sanidad y la educación públicas, además de por el futuro del medio rural más allá “de la caza y de los toros”, frente a una María Guardiola (PP) “que no tiene palabra” y un Miguel Ángel Gallardo (PSOE) que “no genera ilusión ni entre su militancia”.

Si fuera presidenta de Extremadura, ¿qué haría primero al llegar al despacho?

Establecer una carga impositiva a las grandes eléctricas.

La gran favorita para ganar las elecciones es María Guardiola, ¿cómo la definiría?

No la conozco personalmente. Políticamente no ha sabido gestionar su minoría parlamentaria ni entender que hay que llegar a consensos. Ha actuado con mucha soberbia. Ha antepuesto los intereses de su partido a los de nuestra tierra. No ha estado a la altura de Extremadura.

A la izquierda alternativa al PSOE le están sentando bien las encuestas, que dicen que va a subir su representación. ¿Cómo lo interpreta?

Tiene varias claves. Por un lado, es evidente la debilidad del Partido Socialista en Extremadura, lo que hace que mucha gente mire a nuestro espacio. Pero también llevamos mucho tiempo trabajando y recorriendo esta tierra de cabo a rabo mostrando que somos un espacio político solvente, coherente y con ideas claras. Defendemos ante todo los intereses de nuestra tierra. Eso hace que la gente nos vea como la alternativa real a las políticas de derechas.

¿Cómo es la Extremadura de diciembre de 2025?

Pues es una Extremadura donde los servicios públicos están cada vez más deteriorados y donde cada vez hay menos oportunidades en el medio rural. Porque no se trata de caza y toros. Hay cada vez más obstáculos para la sanidad, la educación y el modelo productivo en el medio rural. Es una tierra muy rica y con muchas oportunidades y fortalezas, pero hemos tenido políticos que no han confiado en ella y que han pensado siempre que la solución está fuera. Pero la solución está en confiar en los extremeños.

¿Qué balance hace de los dos años y medio de Gobierno de María Guardiola?

Han sido dos años sólo y ya nos ha enseñado la patita de por dónde va a ir. Se trata de seguir el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: precarización de la sanidad y la educación para la privatización. Se ha abierto la puerta a la universidad privada sin los informes necesarios y cómo se ha permitido que los jefes del Servicio Extremeño de Salud puedan compatibilizar su labor con la privada. Eso es hacer que trabajen para el enemigo directamente. Además, hemos visto cómo la señora Guardiola no tiene palabra. Prometió, por ejemplo, un plan de igualdad en la Administración pública y se ha quedado muy lejos. Ahora nos manda a un adelanto electoral con muy pocas medallas que colgarse. Sólo se puede poner la de bajar los impuestos a los más ricos y la de derogar la ley de memoria democrática junto a Vox.

El PP sube en las encuestas y también Vox. ¿Se ha derechizado Extremadura?

Quiero pensar que no y que hay mucha gente indecisa y desilusionada con el PSOE que no sabe a quién votar. Extremadura es una tierra de gente trabajadora y de gente que ha visto a sus familiares tener que emigrar. Queremos una tierra de acogida y que no discrimine por su origen o color de piel. Es una tierra que necesita como la que más el estado del bienestar. No creo que haya gente que quiera que se destruya la sanidad pública o que la universidad sólo sea para quien se la pueda pagar. Pero también es verdad que la extrema derecha nos lanza bulos y desinformaciones que generan miedo. Y la derecha lo que hace es montañas de propaganda. Vender el producto se le da muy bien, aunque no haga nada.

Hay una presencia constante de Santiago Abascal desde hace semanas en Extremadura, ¿cómo lo interpreta?

Es que la convocatoria de las elecciones no tiene nada que ver con Extremadura. Miguel Ángel Gallardo (PSOE) le habría incluso aprobado los presupuestos a Guardiola porque era el último interesado en ir a las urnas. Esto es una pugna entre el PP y Vox a nivel estatal. Estas elecciones obedecen más al juego de poder entre Feijóo y Abascal por la hegemonía de la derecha. Los dos están aquí ya permanentemente, hasta el punto de que nadie conoce al candidato de Vox.

¿Se cree el órdago de Vox de que podría no apoyar a Guardiola en la investidura?

Sí. Guardiola lanzó el órdago de que iba a gobernar en solitario, pero si se cumplen las encuestas y para ser presidenta necesita a Vox, pues debería dimitir. No sólo ha demostrado que su palabra no vale nada, ya que dijo que no gobernaría con la extrema derecha, sino que además nos ha obligado a unas elecciones autonómicas, con el coste que conllevan, para que todo quede igual o peor. A Feijóo y a Abascal Extremadura no les importa. Por lo que creo que podemos ir de nuevo a unas elecciones repetidas en abril o mayo sólo por el pulso entre el PP y Vox. Cuando terminen las elecciones, Abascal no va a volver por aquí. Ha venido con un discurso que no tiene que ver con nuestra tierra: dice que hay problemas de seguridad, pero somos la región con el menor índice de criminalidad.

¿Tiene la sensación de que el PSOE está de brazos caídos?

Sí, tienen un líder que no genera ilusión ni entre su propia militancia. No sólo por estar imputado, que es algo bastante incompatible con ser candidato, sino también por ser una persona que no tiene el suficiente carisma y cuenta con una mochila detrás importante. Entiendo que el electorado socialista esté desilusionado.

Si se fija en los datos pormenorizados del CIS en la encuesta preelectoral de Extremadura, PP y Vox suman el 41% de apoyos entre menores de 24 años, mientras que las izquierdas solo logran el 20% (con un 18% de indecisos). ¿Qué le parece esta radiografía?

Es fruto sinceramente de un déficit en el sistema de no educar en valores y sí en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Y también evidencia que las derechas tienen mucho dinero para introducir sus mensajes en las redes sociales, que van dirigidos a los jóvenes.

Lidera una candidatura de las izquierdas sin el ruido que domina ese espacio en el resto de España, principalmente en Madrid. ¿Cómo se consigue la cuadratura del círculo?

Teniendo muy claro cuál es la receta para nuestra tierra. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer en su comunidad, pero en Extremadura nuestro espacio lleva siete años trabajando bien. No hemos trabajado sólo como una coalición que se une para el interés electoral, sino como una confluencia real reconocible por el ciudadano y que se ha pateado Extremadura. Ha llegado el momento de cosechar lo que hemos sembrado.

La energía nuclear se ha convertido en uno de los temas de la campaña. ¿Qué opinión le merece la postura de las derechas de prorrogar la vida de la central de Almaraz?

La postura de las derechas y del PSOE es la de pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Plantear una prórroga es continuar con la agonía. Creemos que Almaraz ha sido un fraude, ya que no ha generado ni diez veces el empleo que debería haber generado. El norte de Cáceres tendría que ser un polo industrial de nuestro país. Y la energía se ha ido a crear industria fuera de nuestra tierra, a Madrid, y los impuestos también. Nos parece un insulto que el PP quiera ahora perdonar impuestos a estas empresas. Es una vergüenza. Y nadie habla de los riesgos que corremos con una central nuclear. Un Gobierno responsable estaría exigiendo un plan de jubilaciones y empujando un plan de empleo, además de plantear una hoja de ruta de desmantelamiento con personal de Almaraz.

Comenta la importancia de centrarse en los temas extremeños, el panorama nacional es vertiginoso. ¿No cree que influirá en las elecciones?

Seguramente nos atraviese porque hay muchos partidos a los que no les interesa hablar de emergencia climática, de políticas de vivienda o de las listas de espera. Prefieren hacer política tiktok y lanzar mensajes vacíos con eslóganes.

Y en este ecuador de la campaña, ¿con qué canción se queda de Robe Iniesta?

Me quedo con La vereda de la puerta de atrás.