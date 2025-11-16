Feijóo arropa a María Guardiola y centra su discurso en no cerrar la central nuclear de Almaraz

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo, como futuro candidato a la presidencia del Gobierno, a que la central nuclear de Almaraz "no se va a cerrar" y ha calificado de "traición" a Extremadura el no impedir el cese de su actividad.

En su intervención en un acto público en Lobón (Badajoz) junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha considerado una "indignidad" por parte del Gobierno y parte de sus socios el rechazo el pasado jueves en el Congreso a la enmienda del PP para suprimir la fecha de cese definitivo de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

"Tenéis mi palabra", ha dicho Feijóo ante el público que llenaba el auditorio donde se celebraba el acto, para subrayar a continuación que también por eso es necesario que el PP gane el 21 de diciembre las elecciones en Extremadura y "urgente" que España cambie de gobierno cuanto antes porque "sólo así" se podrá "salvar Almaraz".

Guardiola, por su parte, ha acusado al PSOE de “querer dejar sin futuro” a Extremadura por el cierre de esas instalaciones, aunque Iberdrola, Endesa y Naturgy solicitaron formalmente la prórroga de su actividad hace solo dos semanas y se está a la espera de un informe exhaustivo sobre la seguridad de la central, que debe elaborar el Consejo de Seguridad Nacional (CSN). A pesar de ello, la presidenta de la Junta ha insistido en que el Gobierno “ya no tiene excusas” para alargar la vida de Almaraz.

A poco más de un mes de las elecciones extremeñas, Feijóo, como recoge EFE, ha señalado que mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trata de "retrasar como sea lo inevitable", María Guardiola "adelanta elecciones para afrontarlo todo" y lo hace con "determinación, valentía y respeto" a los ciudadanos.

Ha agregado que mientras en España hay un Gobierno que lleva tres años sin presentar presupuestos Guardiola ha dicho que quiere "una Extremadura con toda su fuerza" y ha culpado a la "pinza" -del PSOE con Vox- de querer parar a esta comunidad.

El líder del PP ha arremetido además contra el PSOE extremeño, al que ha calificado de "sucursal de la irresponsabilidad, los escándalos, el enchufismo y la "corrupción" de Pedro Sánchez.

"Son capaces de intentar convencernos de toda la trola del hermano y poner al frente a quien hizo el chanchullo del hermano", ha dicho en referencia al candidato socialista a las elecciones extremeñas, Miguel Ángel Gallardo.

Ha hecho asimismo referencia a otra demanda de esta comunidad al considerar una falta de respeto que el Gobierno "diga que el tren está en el mejor momento de la historia".

Feijóo ha criticado al ministerio de Transportes por decir que iban a "incumplir" la enmienda de su grupo aprobada el pasado jueves en el Congreso para recuperar las indemnizaciones por los retrasos del AVE.

"Ganamos la votación por la mañana y ya dijeron que la iban a incumplir por la tarde. ¿Pero qué es esto de que el Gobierno no cumpla las leyes?", ha censurado antes de volver a acusar a Sánchez de dedicarse a hacer oposición a los presidentes de las comunidades autónomas del PP en el Congreso, donde no pueden defenderse.

Y al hilo de las críticas del jefe del Ejecutivo a la gestión de los barones populares se ha dirigido a Guardiola para responsabilizarla de que Sánchez no se "atreva" a ir a Extremadura.

"Oye María, con todo lo arrogante que es Sánchez, lo tienes temblando, no se atreve a venir por aquí", ha apostillado.

Ha concluido asegurando que Sánchez últimamente parece cualquier cosa menos presidente del Gobierno. "Parece -ha dicho- un aspirante a juez que va emitiendo sentencias de la inocencia del fiscal, de su hermano y su señora".

Por último, ha vuelto a pedir elecciones generales para que los españoles puedan votar "para mandarle a la oposición rápidamente" porque "España es mucho más que Sánchez y Extremadura merece más".