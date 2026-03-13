EEUU autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

La Administración Trump sigue tratando de contener la subida de precios desatada por su campaña militar en Irán y es por ello que desde el Departamento del Tesoro se autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trata de una medida para estabilizar los mercados energéticos mundiales.

Bessent ha detallado que las exenciones a las sanciones que permitirán la venta y entrega a nivel mundial de todo el petróleo ruso actualmente cargado en buques estarán vigentes únicamente hasta el 11 de abril. Según sus estimaciones, cientos de millones de barriles podrán ingresar al mercado al eliminar durante un mes las represalias económicas contra Moscú por su invasión de Ucrania y su negativa a acordar un alto el fuego.

Esta nueva medida del Gobierno del presidente, Donald Trump, llega después de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad el de tipo Brent -de referencia en Europa- y rozando los 96 por barril el West Texas Intermediate, debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave por donde se transporta el 20% del petróleo mundial, y que seguirá bloqueado según ha informado el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

La semana pasada, el Tesoro ya había autorizado a India acceder al petróleo ruso varado en el mar por un periodo de 30 días pero ahora extiende la medida de forma global.

La nueva medida de la Administración Trump provoca que Vladímir Putin se frote las manos en un momento en el que la economía rusa empezaba a mostrar signos de agotamiento por su esfuerzo bélico. Desde el Kremlin se han mostrado satisfechos al "reconocerse lo obvio: sin el petróleo ruso, el mercado energético mundial no puede mantenerse estable", ha afirmado en redes sociales el enviado especial para Inversiones y Cooperación Económica del presidente ruso, Kiril Dimitriev.

"En medio de la creciente crisis energética, una mayor flexibilización de las restricciones sobre las fuentes de energía rusas parece cada vez más inevitable, a pesar de la resistencia de algunos sectores de la burocracia de Bruselas", ha dicho. Pese a la controvertida medida, criticada por algunos aliados europeos, desde Washington se defiende que las sanciones no significarán un beneficio significativo para Rusia.

Según Fox News, este jueves había alrededor de 124 millones de barriles de petróleo de origen ruso en 30 lugares distintos de aguas internacionales.

Sin ocultarse

Trump aseguró este jueves que la subida del petróleo provocada por la guerra de Washington e Israel contra Irán y la interrupción del flujo en el estrecho de Ormuz, traerá "mucho dinero" a su país -en referencia a la producción nacional de crudo-, pero insistió que su prioridad ahora mismo es destruir el programa nuclear iraní.

Estados Unidos "es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero", escribió el mandatario en su red Truth Social, cuando el conflicto llega a su decimotercer día en medio de una creciente inquietud global ante la disrupción de las cadenas de suministro de crudo y gas.

"El aumento temporal de los precios del petróleo es una perturbación temporal y de corto plazo que resultará en un beneficio masivo para nuestra nación y nuestra economía a largo plazo", defendía Scott Bessent en el comunicado, repitiendo la versión de Trump.

La subida de los precios del petróleo y gas hace más competitivos a los productores de tipos de hidrocarburos de más difícil extracción como los productores de fractura hidráulica o arenas bituminosas de Estados Unidos y Canadá.

Pero, pese a esta muestra de fanfarronería del presidente estadounidense, la decisión de levantar temporalmente las sanciones a Moscú refleja una preocupación en la Casa Blanca por el daño que puede provocar en la economía estadounidense la subida de los precios del petróleo y el efecto que esto puede tener en las midterms del próximo mes de noviembre, en la que los republicanos esperan conservar el control del Congreso.