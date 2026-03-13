La Justicia rechaza suspender de urgencia el proceso para extinguir la Fundación Franco

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado suspender de urgencia, de forma cautelarísima, el procedimiento abierto por el Ministerio de Cultura para instar a la extinción judicial de la Fundación Francisco Franco, al amparo de la Ley de Memoria Democrática y de la normativa sobre fundaciones.

En un auto adoptado este miércoles, 11 de marzo, al que ha tenido acceso EFE, la sección sexta del TSJ ha rechazo la medida cautelarísima reclamada por la Fundación Francisco Franco al entender que "no concurren razones de urgencia que permitan la adopción de la medida cautelar inaudita parte", es decir sin escuchar a la otra parte.

La fundación pide suspender el procedimiento de Cultura para instar judicialmente a su extinción, argumentando que implicaría "la desaparición de su personalidad jurídica, la liquidación de su patrimonio y la frustración definitiva de sus fines fundacionales", así como un "daño reputacional".