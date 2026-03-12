La UE apoya una resolución de la ONU que condena los ataques de Irán pero no los de EEUU e Israel

La Unión Europea (UE) celebró este jueves la adopción de la resolución 2817 por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que condena los ataques perpetrados por Irán pero no hace referencia a los iniciados por Estados Unidos e Israel contra ese país.

"La UE se hace eco del firme apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la integridad territorial, la soberanía y la independencia política de los países del Consejo de Cooperación del Golfo y Jordania, y condena enérgicamente los ataques de Irán contra sus territorios", indicó en un comunicado un portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

Agregó que esos ataques, "dirigidos contra objetivos civiles e infraestructuras civiles críticas, constituyen una violación del Derecho internacional y una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales".

Recordó que los 27 países de la UE han patrocinado esa resolución, presentada por Baréin en nombre de los Estados miembro del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania.

El portavoz dijo que, así, la UE ha reafirmado su solidaridad con esos países, tal y como se expresó también en la reunión telemática conjunta de los ministros de Exteriores de la UE y el CCG celebrada el 5 de marzo, y en la videoconferencia entre los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con los líderes de los países de Oriente Medio el día 9.

En el comunicado, el portavoz reiteró el llamamiento de la UE a Irán para "que cese inmediatamente sus ataques".

"La seguridad y la estabilidad de la región del Golfo, así como la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, son pilares fundamentales de la estabilidad de la economía mundial, intrínsecamente vinculados a la seguridad europea y mundial", recalcó.

Además, aseguró que la UE "proseguirá sus esfuerzos diplomáticos para rebajar la tensión y lograr una solución duradera de paz y estabilidad en el Golfo y en toda la región de Oriente Medio".

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el miércoles una resolución en contra de "los ataques atroces" de Irán contra Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, que no menciona los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel que originaron el conflicto actual.

El documento, presentado por Baréin en nombre del resto de países atacados, contó con el apoyo de 13 de los 15 países que forman el órgano, ningún voto en contra y las abstenciones de China y Rusia.

Antes de la votación, 135 países, entre ellos Estados Unidos e Israel, además de Reino Unido, Francia o España, habían respaldado esta iniciativa, que "exige" a la República Islámica que "ponga fin de inmediato y sin condiciones a toda provocación o amenaza contra los Estados vecinos".