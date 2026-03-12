El Arzobispado de Burgos asegura que las exmojas de Belorado han dejado el convento "deteriorado"

El Arzobispado de Burgos ha encontrado el monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos), del que han salido esta madrugada las exmonjas cismáticas horas antes de que se ejecutara el desahucio, "muy deteriorado", sin muebles ni condiciones para habitarlo a corto plazo, según han denunciado a la salida del cenobio.

Los abogados de las exreligiosas han entregado este jueves a los representantes del arzobispo Mario Iceta, como comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, las llaves del convento burgalés, en cumplimiento de la sentencia del pasado 31 de julio que obliga a las exmonjas a desalojarlo.

En declaraciones a los medios a las puertas del cenobio, Gerardo Sanz-Rubert Ortega, abogado del Arzobispado de Burgos, ha explicado que en el recorrido que han hecho por las instalaciones —cámara fotográfica en mano— han encontrado el convento "muy deteriorado".

Ha indicado que faltan muebles, documentos, casi el archivo completo de la iglesia o retablos; "se han llevado prácticamente todo", ha lamentado, y ha recordado que la falta de los objetos de valor y las obras de arte forma parte de la investigación abierta por la Guardia Civil que acabó con dos exmonjas detenidas.

"Nos hemos encontrado el monasterio bastante deteriorado", ha insistido el portavoz del comisario pontificio, Natxo de Gamón, quien ha reconocido a preguntas de los periodistas que tal como está ahora "no está en condiciones de habitarlo a corto plazo".

Por ello, en la visita con la comisión judicial —que ha durado tres horas— se ha levantado acta de lo visto y tras realizar un inventario de los bienes, los servicios jurídicos analizarán la situación y si procede se realizarán las reclamaciones oportunas para recuperar los bienes del monasterio de Belorado.

Sobre el futuro del cenobio, han explicado que la decisión depende de la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu y de la comunidad monástica legítima propietaria, que sigue existiendo a través de las hermanas mayores que no participaron en el cisma del 13 de mayo de 2024.

Entre ellas se encuentra sor Amparo, la monja que salió de Belorado expulsada por las cismáticas dos días después de anunciar estas que abandonaban la Iglesia católica, y que este jueves ha vuelto al monasterio tras casi dos años fuera del que considera "su casa".

Ha afirmado ante los medios que lo "ideal" sería poder volver a Belorado —ahora está en otro convento de Santa Clara de la provincia de Burgos—, pero ha reconocido que "no es fácil", y ha explicado que sigue sin saber qué llevó a sus 'hermanas' a embarcarse en este cisma.

Una vez entregadas las llaves, el Arzobispado de Burgos ha cambiado las cerraduras para que nadie pueda volver a entrar, y no descarta poner una alarma o contratar seguridad privada para proteger el monasterio, que se ha quedado ya vacío.

Por su parte, el portavoz de las exmonjas, Florentino Alaez, ha defendido que el convento ha quedado en perfecto estado, que no se han llevado nada que no fuera suyo, y ha admitido que hay "discrepancias" sobre este asunto, que han quedado plasmadas en el acta judicial.

Además, ha insistido en que este desahucio es una ejecución provisional de la sentencia, y que confían en que el Tribunal Supremo atienda su recurso y poder volver a Belorado; mientras tanto, las exmonjas se realojarán de manera temporal en La Puebla de Montalbán (Toledo).

Tras el desahucio de Belorado quedan pendientes las demandas de desahucio de los monasterios de Orduña y Derio, en Bizkaia; así como varios procesos judiciales abiertos por la venta de oro y obras de arte del monasterio y el trato a las mayores, que su abogado espera que se archiven.