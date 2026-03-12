El Gobierno aprobará medidas fiscales para bajar la luz y ya estudia cómo abaratar el carburante

El Gobierno ya prepara un paquete de medidas que incluye rebajas fiscales para contener el precio de la electricidad, mientras que continúa estudiando cómo abaratar los costes de los carburantes, con especial atención a los sectores más afectados, que son el campo y el transporte.

Así lo ha detallado este jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una conferencia de prensa tras la reunión del equipo económico del Gobierno con la patronal CEOE-Cepyme y los sindicatos UGT y CCOO, para abordar las medidas con las que hacer frente al impacto económico de la guerra de Irán.

Cuerpo ha insistido en que la reunión ha sido "muy productiva" y ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad, ya que la situación está "lejos" de la que generó la guerra en Ucrania; y de "prudencia y cautela", porque el impacto final en los precios va a depender de la duración del conflicto y por el momento no hay "información fidedigna" al respecto.

La prioridad para el Gobierno, según ha remarcado el titular de Economía, es cerrar el texto y que éste responda "con rigor y responsabilidad" a los efectos que ya se están viendo, además de que recoja las sugerencias planteadas por los sectores, agentes sociales y grupos parlamentarios.

Respecto a la posibilidad de que el texto se apruebe en el próximo consejo de ministros, tal y como ha avanzado esta mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, Carlos Cuerpo se ha limitado a señalar que lo importante es que "esté preparado" para aprobarlo "en los próximos días".

Encarecimiento de los carburantes

"El principal desafío que tenemos radica en la evolución de los precios de los carburantes, especialmente del diésel", ha dicho el ministro, quien ha aclarado que esta situación tiene "especial afectación" en ciertos sectores, como el campo o el transporte por carretera, por lo que ha garantizado que es a ellos a los que se va a prestar una atención especial.

Respecto a la posibilidad de que se pongan en marcha de nuevo bonificaciones directas (como la de 20 céntimos por litro de combustible aplicada al inicio de la guerra en Ucrania), Cuerpo ha reconocido que es "una de las medidas que menos nos aconsejan" sectores y agentes sociales, algo que se tendrá en cuenta a la hora de decidir cómo se ataja la subida de los carburantes.

El paquete de medidas también incluirá iniciativas para "minimizar" el impacto del conflicto en el precio la electricidad, que serán "esencialmente medidas fiscales".

Cuerpo ha señalado que hay consenso sobre el efecto positivo de las medidas que se adoptaron durante la guerra de Ucrania -que incluyeron la rebaja del IVA de la electricidad al 10% y la suspensión del impuesto de generación eléctrica-, por lo que esos serán los "instrumentos" con los que se trabajará en los próximos días.

También ha señalado que la evolución de los mercados de gas es "muy lejana" a la observada al inicio del conflicto en Ucrania, aunque "está todo preparado por si fuera necesario implementar el mecanismo ibérico".

Tenemos "los deberes hechos" en materia energética, con más renovables y un abastecimiento más diversificado, ha añadido Cuerpo, al tiempo que ha reconocido que se espera que el encarecimiento de los carburantes afecte a los datos de inflación de marzo y abril.

No obstante, ha considerado que todavía es pronto para saber si impactará en los tipos de interés, porque "ahora mismo no hay ningún impedimento ni restricción a la oferta de crédito".

En ese sentido, ha subrayado la "importancia de ayudar al sector del transporte" para evitar que la subida de los carburantes se traslade al resto de la economía.

Reducción del déficit

En cualquier caso, ha recordado que ahora están vigentes las reglas fiscales europeas, por lo que el paquete de medidas tiene que ser compatible con la reducción del déficit comprometida con Bruselas, algo que no ocurría en 2022, cuando estas normas estaban en suspenso y había mayor "flexibilidad" para gastar.

El Gobierno trabaja en sacar el decreto anticrisis pero descarta bajar el IVA a los alimentos Ver más

Cuerpo ha añadido que "no se dan las condiciones de recesión para que se active la cláusula de escape general" que dejaría de nuevo en suspenso las reglas fiscales, aunque la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, apuntó el miércoles que se solicitaría su activación en caso de que el conflicto empeorase.

El paquete de medidas que prepara el Gobierno incluirá asimismo un escudo social, con medidas como los ERTES u otras encaminadas a proteger a los más vulnerables, y un ejemplo de ellas podría ser la prohibición del corte de suministro.

Por último, se contemplan medidas de corte estructural, con el objetivo de seguir avanzando en la electrificación de la economía y en la expansión de las renovables.