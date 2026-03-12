El Gobierno trabaja en sacar el decreto anticrisis pero descarta bajar el IVA a los alimentos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno está trabajando con la idea de aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes el decreto ley con el paquete de medidas anticrisis para mitigar el impacto de la guerra contra Irán.

En declaraciones a TVE, la vicepresidenta ha querido dar un mensaje de tranquilidad porque las medidas incluidas en el decreto ley entrarían inmediatamente en vigor con la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que normalmente ocurre el día después del Consejo de Ministros.

Según ha dicho, las medidas prioritarias que debe incluir son "controlar el precio de la energía y que no se despida a nadie", mientras que para proteger a la ciudadanía habría que actuar frente a los desahucios y "congelando arrendamientos".

La vicepresidenta segunda descarta que ese decreto ley vaya a incluir la rebaja del IVA que los consumidores pagan por los alimentos básicos porque, para la también ministra de Trabajo, "bajar el IVA de los alimentos creo que es un error porque no hace más que ensanchar los márgenes empresariales del sector de la distribución. Ya lo hemos vivido y no bajaron los precios (...) No estamos pensando en rebajas de IVA porque no es eficaz", ha dicho.

No obstante, dentro del Ejecutivo existen diferencias sobre si habría que actuar de otra forma para frenar la subida de los precios de la alimentación.

Sumar es partidario "de intervenir los precios de la cesta de la compra, que es absolutamente posible" y "aquí hay discrepancia", ha dicho Díaz, que también se ha mostrado partidaria de topar los beneficios empresariales de las "poquitas multinacionales" que controlan el sector de la distribución "que son las que causan, por cierto, el destrozo en la ganadería y en la agricultura en nuestro país".