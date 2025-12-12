Transparencia total
PSOE

El CIS sigue dando ganador al PSOE con nueve puntos sobre el PP en pleno estallido del 'caso Salazar'

  • Los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre
  • Los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en el acto conmemorativo por el centenario del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse.
El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene este martes en el acto conmemorativo por el centenario del fundador del PSOE y UGT, Pablo Iglesias Posse. Víctor Lerena (EFE)

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológica (CIS) sigue dando la victoria electoral al PSOE, elaborada en pleno estallido del caso Salazar, con nueve puntos de ventaja sobre el Partido Popular, según informa EFE.

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas del 1 al 5 de diciembre, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos respecto al barómetro de noviembre, mientras los populares mantienen un 22,4% de respaldo electoral.

Sánchez proclama que "hay legislatura" y asume en primera persona los "errores" del caso Salazar

Vox baja 1,2 puntos hasta el 17,6%, en tanto que Sumar sube ligeramente hasta el 7,8 %, Podemos se queda en el 4,1 % y Se Acabó la Fiesta (SALF) escala a la sexta posición gracias a un 2,4% de voto estimado (1,8 puntos más que hace un mes).

