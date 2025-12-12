El PSOE concluye que la conducta de Salazar es una "falta muy grave" y asegura que revisará los protocolos antiacoso

El PSOE ha finalizado su informe sobre el caso Salazar con la conclusión de que el exasesor cometió con su conducta una "falta muy grave", por lo que no le permitirá volver al partido, a la vez que los socialistas van a revisar los protocolos antiacoso y apoyarán a las denunciantes que quieran ir a la Fiscalía.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ofreció este viernes una rueda de prensa en Ferraz tras finalizar el partido el informe sobre el caso Salazar, aunque no quiso revelar los detalles del documento por motivos de confidencialidad.

Durante la rueda de prensa, Torró también afirmó que el PSOE ha abierto expedientes informativos sobre Antonio Hernández, mano derecha de Salazar, para saber si encubrió esas conductas y sobre Javier Izquierdo, que dimitió este jueves por la noche de su cargo en la Ejecutiva. Sobre el último, la secretaria de Organización señaló que no consta ninguna denuncia pero sí noticias en los medios sobre un posible acoso.

"No he tratado de tapar el caso"

Torró, que no había dado una rueda de prensa desde su nombramiento en julio, remarcó que los socialistas pretenden que su actuación sea "un antes y un después". Otras de las medidas que tomarán, como ya avanzó el presidente, Pedro Sánchez, será el reforzamiento jurídico del comité antiacoso. Lo que no explicó la socialista fue por qué tardaron cinco meses hasta ponerse en contacto con las afectadas.

La secretaria de Organización, en el centro de las críticas internas por la gestión del expediente sobre Salazar, negó haber intentado cortocircuitar la investigación: "Ni yo ni nadie de este partido ha tratado de encubrir o tapar ningún caso". "Faltar el respeto a las mujeres y sostener comportamientos machistas es incompatible con ser socialista. Este partido no es así. Ahora bien, quien crea que esto sólo atañe al PSOE no ha entendido nada", añadió.

Para apostillar: "El PSOE aprende de los errores y actúa en consecuencia. Pero es imprescindible que el resto de partidos y el conjunto de la sociedad entiendan que nos concierne a todos y todas".

Sobre el hecho de no acudir el partido a la Fiscalía, Torró recordó que deben hacerlo las denunciantes y volvió a ofrecer toda su ayuda jurídica y psicológica tanto si quieren ir al Ministerio Fiscal como si deciden no hacerlo.

Esta rueda de prensa se produjo en un momento de auténtica convulsión en el partido tanto por los casos machistas (al de Salazar se han unido el del exlíder en Torremolinos y el del expresidente de la Diputación de Lugo) y por las investigaciones de la UCO que han llevado a detener al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y de la exmilitante Leire Díez. Auténticos días de shock.