Javier Izquierdo, miembro de la Ejecutiva del PSOE, dimite por un presunto caso de acoso

Javier Izquierdo, secretario de Estudios y Programas en la Ejecutiva Federal del PSOE y exdelegado del Gobierno en Castilla y León, ha dimitido este jueves tras la denuncia de un nuevo caso de acoso sexual, según informan El País y ElDiario.es.

"Tras años en cargos públicos y orgánicos de mi partido, he comunicado a la dirección federal mi renuncia como miembro de la CEF y también como senador", ha escrito el político en la red social X sin concretar los motivos de su dimisión. "Lo hago para afrontar otras tareas profesionales y personales seguro de que habrá quien lo haga mejor", ha añadido.

La renuncia llega en medio de una oleada de denuncias de acoso en el seno del partido, que han provocado las dimisiones de numerosos altos cargos. De hecho, para la mañana de este viernes está prevista la convocatoria de una reunión por parte de la secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, para tratar el caso de Francisco Salazar.