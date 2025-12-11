Peramato toma posesión como fiscala general ante los magistrados que condenaron a su antecesor

La recién nombrada fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ha tomado este jueves posesión de su cargo en el Tribunal Supremo, poco después de conocerse la sentencia que ha inhabilitado a su antecesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de datos reservados relacionados con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según recoge EFE.

La número dos de la Fiscalía General y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y Félix Pantoja, que fue fiscal de Sala Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo, han actuado en la ceremonia como padrinos de la nueva fiscala general del Estado. La primera defendió la inocencia de Álvaro García Ortiz, mientras que el segundo es fiscal progresista retirado que fue vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de Izquierda Unida.

Peramato ha tomado posesión de su cargo frente a la Sala de Gobierno del alto tribunal, en un acto presidido por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, y a la que ha asistido el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

También han estado presentes varios magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, incluidos algunos de los que suscribieron la sentencia que condenó a dos años de inhabilitación al antecesor de Peramato, Álvaro García Ortiz.

Varios magistrados del Tribunal Constitucional, vocales del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal han asistido también al acto, al igual que los ex fiscales generales del Estado Consuelo Madrigal, Julián Sánchez Melgar o María José Segarra. Otras fiscales como la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, también han asistido.

Tras el acto celebrado en el Supremo, Teresa Peramato tomará posesión en la Fiscalía General del Estado.

La nueva fiscala general prometió este miércoles su cargo ante el rey, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara su nombramiento en un real decreto junto a otro que cesaba a García Ortiz, "agradeciéndole los servicios prestados".

Precisamente una de las primeras tareas de Peramato será previsiblemente la de impulsar un expediente de la Inspección de la Fiscalía General para comprobar si procede expulsar o suspender como fiscal a Álvaro García Ortiz tras la sentencia del Supremo.

En su comparecencia ante el Congreso, la nueva fiscala general prometió tender la mano a toda la carrera para "sanar la herida" que ha dejado el proceso penal contra su antecesor.

Peramato expresa su "admiración" a García Ortiz

Peramato ha expresado públicamente este jueves ante toda la carrera fiscal su "admiración, respeto, reconocimiento y agradecimiento" a Álvaro García Ortiz, en el primer acto público al que acude su antecesor en el cargo tras ser condenado por el Tribunal Supremo.

La nueva fiscala general ha aprovechado su discurso para trasladar un mensaje a García Ortiz, sentado en segunda fila junto al resto de fiscales generales que han asistido al acto.

"Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato y mi cariño a él y a toda su familia", ha dicho Peramato, a lo que ha seguido un sonoro aplauso.

Al igual que en su comparecencia en el Congreso, la nueva fiscala general no ha eludido comentar el procedimiento contra su antecesor dejando claro, como dijo en la Cámara Baja, que es consciente de que ha abierto una "herida profunda" que "ha atravesado a la Fiscalía" y que cuenta con el "conjunto" de todos para hacer que sane.

Peramato, emocionada al recordar a su familia, también ha mostrado su agradecimiento al Gobierno "por la confianza" y a todos los que la han precedido en el cargo, quienes "dieron lo mejor de sí mismos para fortalecer la Fiscalía". "Desde aquí mi reconocimiento a su trabajo y su legado", ha añadido.

La nueva fiscala general, que fue fiscal de Sala contra la violencia de género, especialidad a la que ha dedicado gran parte de su carrera, ha hecho también un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para alcanzar "un posicionamiento claro frente al acoso sexual de las mujeres y de las niñas y niños".