Peramato reconoce ante el Congreso a García Ortiz y se compromete a sanar "la herida" de la Fiscalía

La candidata a fiscala general del Estado, Teresa Peramato, ya ha pasado los dos trámites necesarios para alcanzar su nombramiento. Tras la apreciación por unanimidad de su idoneidad por el Consejo General del Poder Judicial, este jueves ha comparecido para presentar su programa de actuación ante la Comisión de Justicia del Congreso, último trámite antes de su designación para el cargo. Peramato ha reconocido a todos los fiscales generales, pero especialmente a su antecesor, Álvaro García Ortiz, inhabilitado por el Supremo con una sentencia cuyos argumentos se desconocen, porque, ha dicho, "ha hecho lo indecible por la modernización de la carrera fiscal". También se ha comprometido a contar con toda la plantilla de la Fiscalía "para sanar la profunda herida que la atraviesa", tras esa condena.

Como exige su posición de candidata a fiscala general del Estado, Peramato se ha negado a entrar en los detalles del proceso penal contra su predecesor en el cargo. Desde el principal partido de la oposición, el PP, se le ha exigido que se desvincule expresamente del que, hasta hace solo unos días, era su jefe. También se le ha pedido que defienda al Tribunal Supremo de las críticas que está recibiendo desde la institución y desde su propia asociación, la Unión Progresista de Fiscales, que ha cargado contra el fallo condenatorio anunciado hace ya dos semanas y también contra la tardanza en la redacción y notificación de la resolución con todos sus hechos probados y fundamentos jurídicos. Aunque no ha aterrizado todavía en su nuevo cargo, desde Vox han cargado contra ella como defensora "de la ideología de género".

La compareciente, sin embargo, tanto al inicio como al final de su intervención ante la comisión parlamentaria ha mostrado su reconocimiento "a todos los fiscales generales". "En particular a mi predecesor y todo su equipo por su inmenso esfuerzo y trabajo para mejorar y modernizar el Ministerio Fiscal". Sobre el daño a la institución infligido por el proceso y la condena del Supremo, Peramato ha asegurado que tratará de "sanar esa herida" con los 1.804 fiscales que forman parte de la plantilla. "Lo primero que haré será reunirme con todos y cada uno de los compañeros que trabajan en Fortuny [la sede de la fiscalía general] y después con los diferentes jefes para generar una actuación dinámica que nos haga sentir a todos como debe ser, con el prestigio que tiene el Ministerio Fiscal", ha señalado.

La ley de amnistía y la del 'solo sí es sí'

Peramato se ha referido también en su alocución a la ley de amnistía y ha defendido la posición favorable sobre la aplicación de esa norma que mantuvo García Ortiz en contra de los fiscales del procés. "Somos escrupulosos con el principio de separación de poderes", ha dicho la candidata a jefa del Ministerio Público. "Nuestra función es informar en los procedimientos de acuerdo a criterios jurídicos para garantizar la neutralidad política". Después, ha recordado que el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de la ley "en términos generales" el pasado junio. También que, en dos de las cuatro cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles ante el Tribunal de Justicia de la UE, el abogado general ha defendido conclusiones que coinciden con la posición de la Fiscalía General del Estado. "Estamos pendientes de la sentencia", ha concluido.

La futura fiscala general, una de las mayores especialistas en violencia de género en España, se ha referido a la ley del solo sí es sí y a las rebajas de penas a agresores sexuales que se produjeron tras su aprobación. Peramato ha recordado que desde la Fiscalía General se redactó una circular basada en la propia doctrina del Tribunal Supremo para evitar esas rebajas de pena y las excarcelaciones que se produjeron. "Esa posición, muy sustentada, no fue atendida", ha relatado Peramato, una de las creadoras de ese texto. "El Supremo entendió que era aplicable otro criterio y ese es el que ha sido atendido una vez que se ha consolidado".

Al desgranar su programa, la candidata ha defendido el cambio del modelo procesal que supondrá la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en tramitación parlamentaria, y que en lo esencial –que sea el fiscal el que investigue los delitos– ha sido defendida "por Gobiernos de distintos signos" desde 2011. También ha mostrado su apoyo a la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que conllevará la nueva ley para dotarlo de mayor autonomía, aunque ha criticado que no recoja la "autonomía presupuestaria" del cuerpo, que depende económicamente del Ministerio de Justicia. Por último ha cargado contra el negacionismo en violencia de género –"que pone en grave riesgo a las víctimas"– y frente al cambio climático, "una prioridad real" sobre la que "la evidencia científica es clara".

Por último, se ha mostrado dispuesta a "copiar" a la portavoz de ERC, Pilar Vallugera la idea de abandonar el término de "menores extranjeros no acompañados", tan manoseado por Vox y el resto de formaciones de derecha y ultraderecha, para cambiarlo por el de "niños y niñas solas", que considera "mucho más respetuoso".