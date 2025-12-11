El brote de gripe aviar en el Manzanares evidencia que el virus está descontrolado fuera de las granjas

El hallazgo de cientos de cigüeñas muertas entre el jueves y el sábado en Getafe es una prueba más de que la gripe aviar corre descontrolada por la península en el segundo año más grave que se recuerda para esta enfermedad. Las agresivas medidas de contención que impuso el Ministerio de Agricultura hace un mes han funcionado y no se ha registrado ningún brote en explotaciones desde hace dos meses, por lo que el sector avícola respira aliviado. Aunque los expertos advierten de que en las próximas semanas la situación irá a peor por el frío y la llegada de aves migratorias.

El último balance del Gobierno, del 17 de noviembre, contabilizó 101 focos registrados este año, 87 en aves silvestres y 14 en corral, cifras muy preocupantes si se comparan con las de 2024 (24 focos silvestres), pero por debajo de las que acumulan este año Alemania (1.010 focos) y Francia (194). En todo caso, el conteo no supera al brote de la temporada 2021-2022, cuando se registraron 157 focos en España.

Ursula Höfle, investigadora del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos IREC-CSIC, explica que además es ahora cuando el virus está en su mejor momento, durante los meses de frío. En la península, los brotes empezaron a crecer rápidamente este verano porque la sequía concentra a las aves alrededor del agua, pero en invierno es cuando realmente se produce el boom. "El frío hace que el virus persista muchísimo mejor en el agua, los cadáveres o los excrementos… y reduce la disponibilidad de alimento y agua, concentrando a los animales y facilitando el contagio", afirma Höfle.

Desde el Parque Nacional de Doñana, un lugar de encuentro para especies migratorias de todo el planeta, también advierten que la situación del virus se agravará en las próximas semanas. Martina Ferraguti, coordinadora del proyecto InfluSpain en la Estación Biológica de Doñana, especializado en gripe aviar, avisa que la llegada del ánade real (o pato común), que viaja ahora a zonas más cálidas para pasar el invierno, disparará el número de casos en aves silvestres.

"El ánade real es la especie en la que mejor se expande el virus y aquí, en Doñana, empiezan a llegar ahora, probablemente provocando un pico de gripe aviar. En realidad, no solo en Doñana, también en otros sitios de España donde haya zonas húmedas", valora la experta.

La gripe aviar arrasó con las aves españolas en la temporada 2021-2022, cuando entró por primera vez en la península ibérica la variable más letal, la H5N1, con una tasa de mortalidad de prácticamente el 100% y una elevada transmisibilidad entre animales. No obstante, el brote del río Manzanares descubierto el jueves de la semana pasada es de una variante de la enfermedad de "baja patogenicidad", es decir, una gripe aviar menos agresiva y con menor tasa de contagio.

Los positivos de H5N1 en las granjas han hecho mucho daño a la ganadería avícola, que llevaba desde febrero de 2023 sin registrar casos en explotaciones. Eloy Ureña, responsable de Avícola en la organización agraria COAG, cuenta más de dos millones de gallinas sacrificadas en 2025, puesto que una vez que se detecta un caso en una granja hay que deshacerse de toda la población. "La explotación que toca el virus se arruina", resume Ureña.

En todo caso, el portavoz celebra que este mismo miércoles se ha decretado libre del virus la última granja donde el Ministerio de Agricultura detectó un brote de alta patogenicidad en septiembre, la explotación de gallinas de Olmedo (Valladolid). "La cosa está ya mucho más tranquila en el sector, pero lo último que hemos hablado con el Ministerio de Agricultura es que por ahora no se van a rebajar las medidas hasta que no mejore la situación en las silvestres", añade Ureña.

Por medidas se refiere a la excepción adoptada por el Gobierno hace un mes de ordenar el confinamiento de todas las granjas de aves para que no puedan entrar en contacto directo ni indirecto con aves salvajes, ni que estas puedan acceder a los comederos o bebederos, una medida bien acogida por el sector para prevenir una catástrofe económica.

La crisis de la gripe aviar coincide con el estallido del brote de peste porcina africana, que ha puesto en alerta máxima al sector del cerdo español, la categoría más importante de la ganadería nacional. Este año también se han producido brotes críticos de lengua azul y de dermatosis nodular contagiosa, dos enfermedades que afectan a las vacas. Pese a la concatenación de problemas que afectan a la ganadería, Ursula Höfle señala que no se trata de un año especial.

"No es que ahora haya muchas más enfermedades que otros años, salvo en el caso de la gripe aviar, sino que les hacemos más caso. Emergencias tenemos constantemente y enfermedades erradicadas que vuelven a aparecer, lo que pasa es que ahora las detectamos antes", opina Höfle.