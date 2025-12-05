Christian Gortázar, experto en peste porcina: "De un laboratorio no sale nada, es un sabotaje"

El seguimiento de la peste porcina africana (PPA) ha dado un giro inesperado este viernes, cuando el Ministerio de Agricultura ha desvelado que el virus encontrado en los jabalíes muertos de la provincia de Barcelona es de una cepa que no está presente en el medio natural de Europa. Todos los virus circulantes en la actualidad en la Unión pertenecen a los grupos genéticos 2-28 y no al nuevo grupo genético 29, el encontrado en Cataluña, que es muy similar al grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

Esa cepa es utilizada habitualmente en laboratorios para buscar una vacuna contra la PPA, de manera que el ministerio de Luis Planas ha reconocido "la posibilidad de que el origen del virus no esté en animales o productos de origen animal" sino "en una instalación de confinamiento biológico", y ha ordenado a la Guardia Civil investigar la situación. Este comunicado ha dado pie a sospechas de una posible fuga de un laboratorio.

Sin embargo, Christian Gortázar (San Sebastián, 58 años), asegura que esta opción es muy remota por los mecanismos de seguridad que tienen estas instalaciones, y él apuesta principalmente por "un sabotaje" que consistiría en depositar restos infectados en la zona cero. Gortázar es director del IREC de Castilla-La Mancha, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, el centro perteneciente al CSIC que trabaja en la prevención de brotes de peste porcina.

¿Es posible que la cepa se haya escapado de un laboratorio cercano?

De un BSL3 [un laboratorio de bioseguridad de nivel 3] no sale nada. Te desnudas para entrar, te desnudas para salir y se desinfecta absolutamente todo. La única explicación lógica no es un escape del virus, es un sabotaje.

Además, este virus requiere de un contacto con tejidos, no sale pegado a la ropa. Haría falta que saliese accidentalmente un trozo de carne de jabalí que se haya usado en el experimento, y eso es muy difícil que salga accidentalmente.

¿Un sabotaje deliberado?

Claro. Otra opción sería que esa cepa que circulaba en Georgia en 2007 siga circulando fuera de la Unión Europea y que haya entrado desde allí, porque ninguna de las cepas de la UE tiene esa pinta ahora.

¿Con esta cepa se trabaja en laboratorios europeos?

Sí, las cepas típicas que se usan en laboratorio son de ese grupo. Es la que circulaba de manera natural cuando la PPA entró en Georgia, y a lo largo de su viaje hacia el oeste ha ido evolucionando.

Ha pasado más de una semana desde que se detectó el virus ¿Sigue habiendo posibilidades de que salte a las granjas de cerdos?

Pues eso no lo sabremos hasta que pase algún tiempo. Se está haciendo una búsqueda muy intensiva tanto dentro de la zona infectada, que ya se ha completado, como en los alrededores. Hay que esperar a ver qué es lo que revelan esas búsquedas exteriores, pero en principio, de momento, todos los positivos están saliendo en el cogollo central [de la zona perimetrada], con lo que tiene pinta de que el foco puede estar muy, muy localizado. Eso es una excelente noticia.

Esta situación de alerta, ¿cuánto tiempo se va a mantener?

En el mejor de los casos, que ya no apareciese ningún nuevo positivo, habría que esperar seis meses hasta declararnos libres de la PPA. Pero como es una zona de varios kilómetros donde quedarán bastantes jabalíes, todos esos que estén dentro de la zona infectada van a acabar muriendo y hasta que no pasen seis meses del último positivo no podemos iniciar el procedimiento para declararnos libres del virus.

Dentro del sector, muchos expertos llevan meses avisando de que había una relajación de las medidas de seguridad.

Sí, yo mismo he publicado recientemente artículos en ese sentido. Llevamos años diciendo que viene el lobo, y nunca llegaba, por eso se ha bajado la guardia. Lo que insistimos es que los productores refuercen la bioseguridad, que inviertan en vallados… y muchos lo han hecho. En todo caso, tenemos un sector muchísimo mejor preparado que lo que teníamos cuando erradicamos la peste porcina en 1994.

¿Qué se hizo entonces para erradicar la enfermedad?

Pues fundamentalmente se reorganizó el sector porcino. En las décadas de 1970 y 1980, cuando sufrimos la enfermedad en España, el ecotipo de las granjas era muy distinto. Había mucha producción en patios, con una ganadería muy familiar y con poca bioseguridad. Todo eso se fue convirtiendo hacia una industria moderna y competitiva, sumada a una restricción al transporte de animales entre zonas infectadas y libres. Otra diferencia es que en ese momento teníamos una población del jabalí diez veces menor a la actual y no suponía un problema, pero hoy tiene un papel clave.

¿Hay que incrementar la caza del jabalí?

La caza hay que aumentarla seguro, aunque no es lo único que hay que hacer. El jabalí es un oportunista, como una rata. Le viene muy bien el incremento de cultivos de regadío y de la superficie forestal, y ahora tienen menos competencia porque ha caído la población de ovejas en el monte. Son factores relacionados con el abandono rural.

Suena muy parecido al problema que ha llevado al aumento de los incendios.

Es que está todo perfectamente relacionado. Lo que antes era cultivo de cereal, ahora es un encinar joven que puede arder con facilidad, o si no arde, ser un ecosistema fantástico para el jabalí porque le da bellotas y refugio. También tenemos cada vez menos cazadores y más envejecidos.

Las investigaciones sobre peste porcina también subrayan el riesgo de la garrapata porque desplaza y transmite el virus. ¿Ese es motivo de preocupación en España?

Pues yo creo que no. La garrapata que transmite la PPA no son las que nosotros conocemos. Nosotros conocemos las garrapatas duras, y las que la transmiten son las blandas. Estas son muy especiales porque no están encima del animal, sino que se esconden en grietas o piedras, y cuando el cerdo se duerme cerca de ellas se acercan y le pican.

Eso solo puede ocurrir en granjas antiguas con grietas donde los cerdos están expuestos a las picaduras, pero el papel de la garrapata en el mundo del jabalí es muy reducido, o nulo, porque no duerme en el mismo sitio. Y en el caso del cerdo, con la modernización de las explotaciones, eso es imposible.

Qué es la peste porcina africana y por qué es la mayor amenaza para los productores de cerdo Ver más

Se ha hablado mucho estos días sobre la vacuna, ¿por qué no hay una disponible?

A corto plazo no va a haber vacuna. El problema es que este virus tiene un tamaño muy, muy grande. El virus SARS, por ejemplo, es pequeño, y yendo a una proteína concreta o un gen, se puede hacer una vacuna segura y eficaz. Pero en el caso de la PPA hablamos de un virus con 160 genes distintos, con muchísimos mecanismos ahí metidos, y cuando se ha intentado hacer vacunas con los sistemas más típicos, no funcionan porque no protegen.

La única opción es coger el virus entero en una forma atenuada, ya sea de manera natural, o atenuarlo artificialmente. Aunque si se hace de forma artificial te enfrentas al problema de los líos regulatorios de tener un organismo modificado genéticamente. En todo caso, una vacuna con un virus atenuado tampoco protege al 100%, sino que es modesta, y esto supone que tengas que vigilar mucho a los animales inoculados porque sabes lo que les metes, pero no lo que puede pasar por su recombinación con otros virus de campo. Eso supone que los filtros de seguridad son larguísimos, de años, y en eso estamos ahora.