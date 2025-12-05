El jefe de gabinete de Mazón a Pradas el día de la dana: "De confinar nada, por favor"

El que fuera jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, pidió a las 19:54 horas del día de la dana a la exconsellera Salomé Pradas que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza", según los mensajes que la exconsellera ha aportado al juzgado, según informa EFE.

En estos mensajes, a los que ha tenido acceso EFE y que han sido acreditados por un notario antes de su remisión al juzgado de Catarroja, la exconsellera le va informando de la complicación de la situación en Valencia e incluso, a las 16:28 horas, antes de la convocatoria de la reunión del Cecopi, le anuncia que hay una víctima mortal.

Tras cruzar mensajes con Mazón a las 13:03 horas, a partir de las dos de la tarde Pradas se dirigió por Whatsapp a Cuenca, posiblemente porque, como explicó recientemente en una entrevista en televisión, recibió la instrucción de no molestar al president.

"Cojonudo"

Los mensajes que intercambió Salomé Pradas con el entonces president, fueron para decirle que estaba en contacto con la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y que "lo que más preocupaba ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro".

Le informa igualmente de que se había declarado la alerta hidrológica "en municipios de esa zona" y añade: "Hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio valencia también a tope. También vamos a pedir precaución por temporal marítimo".

"Han habido (sic) varios rescates con helicóptero y van a reforzar ahora con consorcio castellón", a lo que respondió Mazón media hora más tarde, a las 13:34 horas, de forma breve: "Cojonudo".

"Igual vamos al 112 a las 19 horas"

Tras estos mensajes con Mazón, Pradas avisó al jefe de gabinete del president a las 14:25 de aquel 29 de octubre de 2024 de que "la cosa se complica en Utiel".

"El río se está desbordando", le escribió un minuto más tarde, a lo que Cuenca respondió "Ostias", y a continuación la consellera le informó de que la emergencia se elevaba a nivel 2, se establecía un puesto de mando avanzado en Requena y se solicitaba la colaboración de la UME.

Más tarde, a las 16:03 horas, le informó de que se iba a constituir el Cecopi a las 17 horas y minutos después, a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel.

El entonces jefe de gabinete de Mazón, que no se encontraba en València aquella jornada, respondió a aquel mensaje quince minutos después e informó a Pradas de que "igual a las 19 horas vamos al 112", en referencia al president Carlos Mazón.

Un minuto después de que arrancase la reunión del Cecopi, a las 17:01 horas, Pradas vuelve a contactar con Cuenca para informarle de que había unas 100 personas en Utiel aguardando un rescate, porque no se podía acceder al municipio por carretera, únicamente por aire, y solo lo había logrado un helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos.

Confinamiento

La comunicación por Whatsapp entre ambos se interrumpe hasta las 19:54 horas, cuando Cuenca se dirige a la consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma", en respuesta posiblemente a lo planteado en una conversación telefónica anterior entre ambos.

Salomé Pradas insiste en que "la cosa está muy, muy mal" a las 19:55 horas, y Cuenca responde "ya mujer". La exconsellera continúa: "Desbordamientos por toda la provincia", y el jefe de gabinete responde "confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...".

"Es que poco se queda fuera", insistió Pradas, en referencia a que las inundaciones afectaban a buena parte de la provincia de Valencia, con afección a las comunicaciones.

Pradas informa a Cuenca a las 19:57: "Vamos a pedir precaución a todos, el confinamiento de las áreas afectadas y el alejamiento (subir plantas) en unos cuantos municipios".

Minutos después, a las 20:08, José Manuel Cuenca reitera: "Salomé, para confinar hace falta un estado de alarma, y eso lo decreta la chica que tienes al lado", en alusión a la delegada del Gobierno, que se encontraba conectada al Cecopi pero de forma telemática, y remata Cuenca pidiendo "calma" de nuevo a la consellera.

Pradas aclara al jefe de gabinete de Mazón a las 20:15 horas -el Es-Alert se había lanzado 4 minutos antes- que la ley autonómica de Emergencias permite decretar el confinamiento, a lo que Cuenca responde: "Quítate eso de la cabeza, por favor" y anuncia que "ya llega el president" -lo hizo a las 20:28 horas-.

La factura del teléfono corporativo del día 29 de octubre de 2024 de Juanfran Pérez Llorca, que aquel día era alcalde de Finestrat (Alicante), confirma que hizo dos llamadas al entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, y una a Salomé Pradas como consellera de Justicia e Interior.