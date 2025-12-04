Acaba de llegar a las librerías Cartas de Maruja Mallo, un nuevo título editado por Renacimiento que reúne la correspondencia esencial de una de las artistas más relevantes del siglo XX y que ofrece claves fundamentales para comprender su trayectoria y pensamiento. La edición corre a cargo de Guillermo de Osma, referente en el estudio de la obra de Mallo, y ha contado con la colaboración de Miriam Sainz de la Maza en la investigación y coordinación.

El volumen permite adentrarse en el Madrid literario y artístico de los años veinte y treinta, en la Residencia de Estudiantes y en el círculo creativo de Mallo, con nombres como Dalí, Lorca, Buñuel, Gregorio Prieto o Alberti. La mayor parte de las cartas son inéditas y ofrecen una mirada única sobre su arte, ambición e independencia en un momento de intensa efervescencia cultural.

Mrs. Relly V. de Mollo. 128 Cent. Park South Ap. 10-B. New York 19NY. USA

MARUJA MALLO. BUENOS AIRES. 3 febrero 1949

Queridísima e inolvidable Relly

Son las dos de la madrugada, y en este momento acabo de colgar mis cuadros que me parecen un milagro expléndido [sic].

Todos tus telegramas y recibos los recibí el día 4 de enero y ese mismo día llegó el vapor Argentina y hasta hoy no me entregaron en la Aduana mi equipaje porque es enorme la mercadería que llega y también es enorme el desorden que aquí hay también. Todo llegó muy bien, todo y los marcos sin la más leve lastimada. No te doy las gracias por escrito, porque sé, seguro que te llegan mis mensajes de pensamiento. Te he tomado un gran afecto querida Relly.

Te he enviado un paquete de recortes de prensa de Buenos Aires y España. Mi exposición de Nueva York ha tenido aquí gran resonancia como verás por los escritos que te envío de revistas a toda página.

Yo aquí solo elogio a Nueva York, a pesar de nuestra preciosa lucha de hermandad. La revistita del Plaza Hotel, Promenade, publicó en el número de enero una fotografía. Patricia Moray te puede enviar un ejemplar.

Tengo tus fotografías muy bien colocadas. Estuvieron a visitarme la marquesa de Esquilache con los condes de Motrico y todos preguntan quién eres. Muy interesados porque es la única fotografía que hay en mi casa.

Tuve una carta muy cariñosa de Solomon Guggenheim y de la condesa de Rebay, hay muchas otras cartas de Nueva York.

Esta es la tercera carta que te escribo, y nunca me hiciste una cartita diciéndome cómo estás tú y Victor y me gustaría mucho. ¿Viste a Terence Philip?

Un gran abrazo, para los dos y otro para ti de

Maruja

__________________________________________________________________

MARUJA MALLO. Santa Fe 2861. BUENOS AIRES. 29 agosto 1950

Mi querida e inolvidable Relly

Te tengo siempre presente esté donde esté. A mi vuelta de París me encontré con una felicitación de año nuevo. También recibí tus tarjetas de Europa, difíciles de contestar por no tener dirección.

Mi exposición de París fue un éxito total, todas las revistas y diarios comentaron mi obra. El catálogo lo hizo el presidente de la crítica internacional; académico francés también. Es un catálogo con diez juicios críticos de la prensa mundial. La galería colocó por las más céntricas calles y plazas de París grandes carteles. ¡¡Cómo me hubiera gustado estuvieras en ese tiempo allí!! – Pensé en escribirte mil veces, pero fui todas las noches invitada con champagne y de día todos los críticos franceses venían a que explicase mi obra. A pedido de los directores del Louvre y Arte Moderno, la exposición estará abierta un mes para que desfilara todo París.

Había también una vitrina en [...] cuadros anteriores unos y los de mar de caracoles, enloquecieron. Uno de los que más gustaban era el tuyo de la orquídea, que se reprodujo en una de las revistas de más circulación de París.

Como ves en el catálogo está presente Nueva York. Escríbeme. NO me olvides, escribe. Un gran abrazo para Victor y otro abrazo oceánico para ti.

Tu siempre amiga Maruja

Hace unos días comió conmigo la madre de Sayons, que me hizo gran elogio de los dos

otro abrazo.

___________________________________________________________________

Sres. M. y R. Santos Torroella. Muntaner 448. Barcelona

Remite Maruja Mallo. Hotel Emperatriz. Castellana y López de Hoyos. Madrid. 24 junio 1968.

Maite y Rafael

Amigos míos:

Mucho, mucho me acuerdo de vosotros, los Bonet, los Julia, entrañables amigos míos. Hice traer de Barcelona cinco ejemplares del Diario Universal donde aparece tu escrito, que mucho gustó a Soledad, lo archivó en la Revista de Occidente; otro lo llevó R. Cardona, fundador del Instituto R. G. de la Serna en Pittsburgh; otro los fundadores de Laboratorios y coleccionistas en Puerto Rico.

Sí me interesa vuestra invitación y Barcelona que debía ser la capital de España. El cuadro que tenía destinado de redes, un metro cuadrado está en tu libro; Estrellas de Mar lo vendí, y los que tengo son de pequeño tamaño. Pienso que estaré muy bien representada con tres obras que tienen los Bonet en Barcelona. Maniquís es el mejor de esa serie, una Estampa cinética y un Dibujo.

Me gustaría mucho que vieses mis Protoesquemas; que aparecerán en los próximos números de Revista de Occidente. Plastificación de los Hipernautas del Espacio Infinito del Todo. Díselo a Ana María que mucho me gustaría verla pero este año aun no fue así.

Espero que Almazán te entregó el christmas donde aparece la Verbena que estuvo expuesta en Barcelona.

Un fuerte abrazo,

de Maruja

Hotel Emperatriz