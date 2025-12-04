Torrejón, un modelo mortal

Isabel Díaz Ayuso lleva años insultando y llamando demagogos a la oposición y a todo el que denunciara la apuesta de Madrid por convertir la sanidad en rentabilidad y negocio. El daño a la pública a costa de la rentabilidad de quienes absorben los fondos públicos del sistema de salud. Eso que Ayuso llamaba demagogia ha sido un boomerang con toda crudeza en boca del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallard. La llamada a incrementar las listas de espera para ser más rentables, “desandar el camino” de atender al paciente cuando lo necesita, es lo que sufren miles de madrileños que no pueden pagarse un seguro privado. Escucharlo de manera tan elocuente les da la razón a quienes llevan años denunciándolo y sintetiza en tres palabras un modelo que pone la salud en jaque.

Para que unos cuantos empeoren el sistema y ganen por ello hace falta un proyecto político. Ayuso, como Esperanza Aguirre, ha volcado su apuesta a la cesión privada. Al deterioro y desmantelamiento de lo público para los holding privados. La presidenta de Madrid también sabe que es su mayor zona de riesgo. La demolición del aparente blindaje de su mayoría absoluta. La única vez que tuvo que ceder ante la presión social, con sanitarios y sindicatos al frente, fue con las manifestaciones masivas a tres meses de las elecciones de 2023. Ganaron las protestas como ganó la marea blanca consiguiendo la ilegalización de las privatizaciones de Aguirre. Esta vez ha tenido que dejar el lenguaje trumpista para hablar de un “sistema sanitario que no deja a nadie atrás” para salir del paso.

El CEO de Ribera Salud ordenó dar prioridad a los pacientes rentables porque Ayuso se lo permite. Porque el sistema de salud se está diseñando para que pueda pasar. Pacientes rápidos, caros al erario público y baratos para la gestión privada. Torrejón es el hospital que más consultas rápidas y partos hace. Los servicios mejor pagados. El negocio con las listas de espera es una decisión. Donde no se ponen sistemas de control ni reglas del juego. Por eso Ribera Salud puede imponer en este hospital público no atender a pacientes con tratamientos costosos a favor de la cuenta de resultados. Y la grabación es elocuente porque no es un arrebato ni una frase aislada en un despacho grabada. Pablo Gallard comunica la estrategia a una veintena de trabajadores que la despliegan. Lo hace con el conocimiento de que es absolutamente irregular. Con el despido de los cuatro directivos que lo denunciaron internamente, como ha desvelado El País, se expulsó a quien intentó frenar el plan empresarial al máximo nivel. La propia gerente despedida, Pilar Navarro, tuvo que acudir al canal ético interno para intentar ponerle freno. Cayó como el director médico, el de enfermería y el de calidad del paciente.

De los hospitales a los colegios concertados, el desmantelamiento de los ascensores sociales del estado de bienestar. Con uno te juegas el futuro, con el otro la vida.

Ribera Salud se sabía impune al despedir a las cuatro direcciones de mayor peso en la protección de los derechos de los pacientes. Mucho ha tardado la Fiscalía (esperemos que a esta hora ya haya actuado) en reaccionar al audio del CEO Pablo Gallard. Una investigación que acabará con la imputación de Gallard por vulnerar los derechos de los pacientes. Veremos si es la única investigación o si esto no ha hecho más que empezar para Ayuso. Si acaban metiendo mano a la gestión privada de los centros públicos. La relación directa con cómo se han disparado los seguros privados no es causal.

Y no es un modelo aislado. Afecta a la sanidad y la educación. De los hospitales a los colegios concertados, el desmantelamiento de los ascensores sociales del estado de bienestar. Con uno te juegas el futuro, con el otro la vida. Y por lo mismo el PP sabe que la sanidad les pone en jaque en el larguísimo ciclo electoral. Juanma Moreno Bonilla tiene lejos revalidar la mayoría absoluta en todas las encuestas coincidiendo con la crisis de los cribados. Miles de mujeres con cáncer de mama tienen más credibilidad que cualquier estrategia electoral que pretenda aunar mayorías. Y se la juega Feijóo. La reacción contra Ayuso, pidiendo una autoría en profundidad de Ribera Salud y dando por hecho que además de sancionable puede ser delictivo, va en dos direcciones. Contrarrestar un liderazgo que le hace sombra de manera permanente y no hundirse. El directivo de Ribera Salud después del escándalo de los cribados en las mamografías son dos estallidos de un mismo modelo de gestión del PP. Las vías de agua de las dos mayorías absolutas que pueden afectar más a Feijóo.