Israel participará en Eurovisión y varios países, entre ellos España, anuncian que no acudirán

Eurovisión ha aprobado que Israel pueda participar en la edición del concurso de 2026 pese a las peticiones de países como España, que ya anunciado que no tomará parte en el festival. Las cadenas públicas que forman parte de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) han aceptado en votación durante su asamblea general las reformas del festival planteadas por la organización de Eurovisión y han excluido así una votación para apartar a Israel del concurso.

RTVE pidió incluir en la asamblea una moción para suspender a la televisión israelí (KAN) por un período mínimo de un año y, en caso de no aprobarse, ha ratificado que no participaría en la edición de 2026. Una contundente mayoría expresó, sin embargo, que no era necesario votar sobre Israel.

"La moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones", según el resultado de la votación que pudo ser consultado por EFE.

Como consecuencia, RTVE ha anunciado la retirada de España del Festival de Eurovisión tras las votaciones. El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte del mismo por el genocidio en Gaza y el "incumplimiento sistemático" de este país de las normas del propio concurso

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

En su cuenta de la red social X, el presidente de la Corporación, José Pablo López, ha publicado un mensaje tras la reunión: "Lo sucedido en la Asamblea de la UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados".

También la radiotelevisión pública neerlandesa Avrotros, la irlandesa RTÉ, y la eslovena RTV, entre otras, advirtieron que no tomarán parte en el concurso. Además, Bélgica anunciará "en los próximos días" si mantiene su participación.

La cadena de Países Bajos advirtió de que la continuidad de Israel en la competición, pese a las denuncias de injerencia política y a la situación en Gaza, supera "los límites" que está dispuesta a aceptar como servicio público. El director general de la televisión, Taco Zimmerman, aseguró que la decisión "no se ha tomado a la ligera" y explicó que "la cultura une, pero no a cualquier precio".

"Nuestro mensaje es: no participaremos si Israel está presente. En nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza", afirmó la presidenta de la emisora eslovena, Natalija Gorscak.

Una decisión "correcta"

A través de la red social Bluesky, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha expresado su orgullo por la decisión de RTVE de anteponer los derechos humanos: "La cultura siempre debe estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio de Gaza".

En esta línea y también en Bluesky, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha afirmado que RTVE ha tomado la decisión "correcta" por anteponer los derechos humanos a los intereses económicos, mientras que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha agradecido al ente público que no participe en Eurovisión: "Televisión pública contra el genocidio. Gracias por defender la dignidad".

Al contrario, el presidente israelí, Isaac Herzog, celebró la decisión de la UER: "Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de la Canción de Eurovisión y espero que la competición siga defendiendo la cultura, la música, la amistad entre las naciones y el entendimiento cultural transfronterizo", agregó.

Después de todos los anuncios, el organizador del popular concurso indicó que la lista completa de participantes se anunciará antes de Navidad.

Cambios en el sistema de votación

En la asamblea de este jueves también se han votado las nuevas medidas adoptadas por la UER y el Grupo de Referencia, que afectará al sistema de voto que RTVE y otros países habían puesto en entredicho tras las puntuaciones obtenidas por Israel en las dos últimas ediciones, las más altas del público, coincidiendo con su ofensiva en Gaza. Entre estas, ha sido aprobada la de reducir de 20 a 10 el número máximo de votos que cada espectador podrá enviar, además de "salvaguardas técnicas reforzadas para detectar y bloquear votación fraudulenta o coordinada" y reinstaurar el voto del jurado en las semifinales.

España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19). Año tras año, la retransmisión del festival es en España el evento no deportivo más visto. En 2025, superó el 50% de cuota de pantalla y reunió a una media de 5.884.000 de personas.