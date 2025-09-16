RTVE confirma que España se retirará de Eurovisión si Israel participa

El Consejo de Administración de RTVE ha acordado durante su reunión de este martes, 16 de septiembre, que España se retirará del Festival de Eurovisión si Israel forma parte del certamen.

La medida se ha tomado a propuesta del presidente de RTVE, José Pablo López, por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención

España es el primer país miembro del Big Five (compuesto por Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) en tomar este acuerdo y se suma a otros países que ya han comunicado su salida de Eurovisión si no se excluye a Israel, tras los anuncios de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Países Bajos.

El pasado mes de julio, en la 94ª Asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate serio y profundo sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se sumaron a la petición de España. La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General que se celebrará en diciembre.

Esta decisión no afectará a los planes para la celebración de la quinta edición del Benidorm Fest, un festival que RTVE considera que cuenta con "identidad propia" y que está "totalmente consolidado"

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya planteó esta posibilidad en mayo tras la última edición del festival al defender que Israel fuera apartado del certamen musical, como se hizo con Rusia, y de otros eventos similares, según recoge EFE.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dijo ayer: "Si no logramos expulsar a Israel de Eurovisión, España no debe participar". "Los eventos culturales y deportivos no deben blanquear el genocidio", afirmó Urtasun.

Desde 1961, cuando compitió por primera vez con Conchita Bautista y 'Estando contigo', España ha participado ininterrumpidamente en la gran final de Eurovisión y es uno de los diez países con más participaciones, 64 (en 2020 no hubo programa por la pandemia de covid-19).