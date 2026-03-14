Miles de personas dicen "No a la guerra" y piden que pare el conflicto en Oriente Medio

Miles de personas protestan este sábado por toda España reclamando parar la guerra en Irán junto a personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política, en una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza". También por personalidades del mundo de la política, como la coordinadora de Sumar Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo, que han acudido a la concentración de Madrid.

En la capital española, con gritos de "No a la guerra", "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní" y "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", así como carteles pidiendo "Paz", unas 5.000 personas, según la organización, se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, que alberga el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista. En otras ciudades, la participación ha sido más baja debido al mal tiempo como en Barcelona donde se han reunido unas 500 personas bajo la lluvia.

Interrumpido por gritos de "No a la guerra" y "OTAN no", el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano ha sido el encargado de leer el manifiesto, que condena "el régimen criminal de los ayatolás" y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y -añade- "nada justifica los salvajes bombardeos de EE.UU. e Israel con el asesinato de cientos de inocentes".

En la ciudad Condal, ha sido la cineasta Chelo Álvarez-Stehle, la encargada leer el manifiesto que llama a las y los demócratas "a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que debe incluir el fin del genocidio en Gaza".

Cineastas, escritores y otras personalidades de la cultura han expresado su apoyo a sus colegas de Irán, Gaza y EE.UU. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra", ha resumido Javier Fesser.

Entre los asistentes también estaban Lluis Pasqual (director de teatro), Daniel Calparsoro (director), Benito Zambrano (director), Inés París (directora), Joaquín Oristrell (guionista), Teresa Aranguren (periodista) y Santo M. Ruesga (economista), entre otros.

También el eurodiputado del PSOE José Cepeda, quien ha asegurado: "Los socialistas no queremos la guerra ni bombas que solo perjudican a los ciudadanos".

En la Barcelona, la actriz Viky Peña ha leído un segundo manifiesto en favor de los derechos humanos de las mujeres en Irán mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha condenado los ataques perpetrados en los últimos días por Israel y Estados Unidos.

Sevilla, Santander o Córdoba también han acogido las protestas que claman para que se pare la guerra en Oriente Medio.