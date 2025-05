Pedro Sánchez pide que Israel no participe en Eurovisión: "No podemos permitir dobles estándares"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes que la expulsión de Israel del festival de Eurovisión, tal y como sucediera con Rusia cuando comenzó la invasión sobre Ucrania. "Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace tres años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de competiciones internacionales y también no participar en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares, tampoco en la cultura".

"Desde aquí, un abrazo solidario para los pueblos de Ucrania y Palestina", ha añadido Sánchez en la presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España. Análisis de su valor económico, elaborado por la Fundación Cotec. Durante su intervención, el presidente ha reivindicado la importancia del papel de la cultura como "valor social y económico" de nuestro país: "La cultura no es un adorno, es el alma de lo que somos. No es un lujo, es una necesidad y un bien público. La cultura no es un gasto, es una inversión que devuelve con creces lo aportado. Además, en este momento en el que se cuestionan tantos derechos, la cultura es un derecho humano, porque tenemos derecho a crear, imaginar y emocionarnos juntos".

En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha recalcado que la cultura ayuda a combatir miedos, expresar emociones y construir puentes entre sociedades, al tiempo que ha arremetido contra quienes exigen un sector cultural "mudo, anodino y equidistante". "Lo estamos viendo al otro lado del Atlántico donde a brillantes cantantes se les exige el silencio", ha señalado en referencia a la administración estadounidense y los insultos de Donald Trump contra cantantes como Taylor Swift o Bruce Springsteen. "Por eso, pienso que tienen razón aquellos que usan la cultura para defender valores que se pueden estar poniendo en cuestión, como la democracia, los servicios públicos o la emergencia climática, o también para pedir que cese la guerra en Ucrania o en Palestina. El compromiso de España con los derechos humanos debe ser constante".

Eva Orúe: "La Feria del Libro es de los pocos sitios donde aún puedes encontrarte con quien no piensa como tú" Ver más

Este posicionamiento del presidente llega después de que el ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, la dirigiera a Sánchez un mensaje en X comentando el resultado del televoto en el la gala de Eurovisión, en el que España apoyó masivamente a Israel, a pesar del posicionamiento público de RTVE por Palestina justo antes de empezar la retransmisión, obviando las amenazas de la organización: "Parece que los españoles han hablado y la bofetada la hemos escuchado aquí en Jerusalén".

Porque, aunque para la organización Eurovisión es "apolítico", el Gobierno israelí lo utiliza como arma política. Así, su primer ministro, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que sintió un "orgullo infinito" por la segunda posición de Yuval Raphael: "De victoria en victoria, hasta la victoria final, la victoria absoluta". En un videomensaje, también enfatizó el papel en las votaciones de Eurovisión del "público europeo", no de "los jueces".

Durante su intervención, Sánchez ha recordado cómo la cultura emergió como herramienta para sobrellevar el confinamiento. "Entonces nos preguntábamos si la cultura era un bien esencial. Ahora tenemos que hacernos otra pregunta: si la cultura no fuera solamente un bien esencial, sino también un activo estratégico para España. La respuesta nos la da este informe. Porque la cultura no es solamente una fuente de identidades, bienestar, cohesión social y territorial, sino también un motor económico imprescindible para nuestro país. Un activo en toda regla, en especial para un país como España, que tiene un dinamismo económico extraordinario en comparación con otros países", ha planteado, remarcando a su vez que el Ejecutivo va a poner en marcha diversas medidas para apoyar el crecimiento del sector cultural español, también en el ámbito internacional.