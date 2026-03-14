Estados Unidos lanza el ataque “más poderoso” de la historia de Oriente Medio contra la isla petrolera iraní de Jarg

La isla que parecía intocable por su elevada producción de petróleo, ha sido atacada. La isla de Jarg, es el corazón de la industria petrolera de la República Islámica ya que desde allí se exporta el 90% del crudo iraní, la gran mayoría con destino a China, eso se traduce en cerca de tres millones de barriles de crudo al día.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció de madrugada que los ataques contra el estratégico enclave, que califico como los “más poderosos” de la historia de Oriente Medio, habían “aniquilado” por completo todos los objetivos militares en la isla y asegura que Irán "está totalmente derrotado y quiere un acuerdo".

El mandatario matizó que no se ha atacado la infraestructura petrolera “por razones de decencia”, pero amenazó con hacerlo si "Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz", que continúa cerrado por parte de Teherán.

Las autoridades iraníes confirmaron por su parte lo anunciado por Donald Trump y sus instalaciones en la isla del Golfo permanecen "intactas" tras el ataque estadounidense asegurando, además, que la exportación de crudo se mantiene "plenamente operativa".

El vicegobernador político de la provincia de Bushehr -a la que pertenece la isla-, Ehsan Yahanian, precisó en declaraciones a la agencia Tasnim que, pese al bombardeo "enemigo", el proceso de exportación de petróleo desde el terminal de la isla continúa sin interrupciones y las actividades de las empresas presentes operan con normalidad.

No obstante, reconoció que parte de las infraestructuras militares y del aeropuerto de la isla, sí sufrieron daños como consecuencia de que los sistemas de defensa del enclave fallaron aunque volvieron a activarse rápidamente.

Según la agencia Mehr, medio oficialista, los objetivos del ataque fueron las defensas aéreas, una base naval, la torre de control del aeropuerto y un hangar para helicópteros. Pese al ataque y los daños sufridos, fuentes iraníes aseguran que la isla permanece bajo el control total de Irán y precisaron que este ataque "no logró sus objetivos".

Las mismas fuentes añadieron que a pesar de las explosiones que se escuchan en la zona, la infraestructura petrolera esencial no ha sufrido ningún daño y todas sus operaciones continúan con normalidad y que "todos los trabajadores del sector están ilesos".

Destrucción del Golfo

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Tras evaluar los daños sufridos, el Ejército iraní aseguró que destruirá "toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con Estados Unidos" en Oriente Medio si se produce una agresión contra sus propias instalaciones energéticas.

En el comunicado, hecho oficial este sábado, el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya ha amenazado con "convertir en un montón de cenizas", toda infraestructura "perteneciente a las compañías petroleras de la región que tengan acciones estadounidenses o cooperen con Estados Unidos".

Así las cosas, el barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67% y cerró por encima de los 103 dólares, mientras EEUU anuncia la liberación de petróleo de su reserva estratégica a finales de la próxima semana, con una primera fase de 86 millones de barriles de crudo, una medida para hacer frente a la escalada de los precios.