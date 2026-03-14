El candidato de Podemos en Castilla y León denuncia una agresión en Valladolid

A las puertas de las elecciones autonómicas de Castilla y León, el candidato de la coalición Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha denunciado haber sido víctima de una agresión este sábado en Valladolid. Los hechos han coincidido con la jornada de reflexión previa a las votaciones castellanoleonesas.

El propio candidato a la presidencia de la Junta ha relatado la supuesta agresión recibida en redes sociales: "Me ha tirado un cristal mientras estaba con mi hijo". Según su versión de los hechos, un hombre –cuyo rostro ha publicado en X– golpeó un cristal de una caseta informativa de Podemos, que terminó rompiéndose y cayendo sobre ambos. Llamas califica lo ocurrido como un hecho “muy grave” y asegura que presentará una denuncia ante la policía: "Voy a llegar hasta el final, hay líneas rojas: a un niño no se le puede hacer esto".

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Achaca lo sucedido al "clima de odio" impulsado por las derechas y desde algunos medios de comunicación. "Al final este tipo de cosas evidentemente hacen replantearte todo. Creo que hay un clima de odio impulsado por las derechas y por medios de comunicación, no por todos, porque no se puede generalizar, también en las redes sociales, y estas son las consecuencias", ha reflexionado a través de un audio.

El militante de Podemos ha difundido imágenes del presunto agresor y del objeto que, según acredita, fue usado contra él y su hijo.

Miguel Ángel Llamas ha perfilado su campaña en propuestas relacionadas con la despoblación –que propone solucionar con intervención pública–, el acceso a la vivienda digna y el fortalecimiento de los servicios sanitarios públicos.