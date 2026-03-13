Sánchez y Zapatero hilvanan con el “No a la guerra” pasado y presente del PSOE en el cierre de campaña en Castilla y León

“Hoy es otro día histórico”. Palabra de Óscar Puente. Y en su campo de juego: Valladolid. El PSOE cerró este viernes la campaña de las elecciones de Castilla y León con un gran acto que sirvió para hilvanar simbólicamente los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Con más de dos mil asistentes coreando insistentemente “No a la guerra”.

Y es que este mitin, en la Cúpula del Milenio, tenía un gran valor simbólico. Los socialistas creen que pueden ser la primera fuerza este domingo en una tierra que lleva 39 años bajo gobiernos del Partido Popular. Un momento en el que el PSOE, tras meses de bajón, cree que vuelve a conectar de manera mayoritaria con la sociedad frente al avance de los ultras en todo el mundo.

Por eso, el PSOE echó el resto en este cierre de campaña con Pedro Sánchez a la cabeza para respaldar a Carlos Martínez, candidato socialistas y con el bagaje de cinco victorias en las municipales en Soria (con cuatro mayorías absolutas). Algo también con mucha sensibilidad para los socialistas, que son un partido con un fuerte arraigo municipalista.

El PSOE recupera el ánimo

Pero para este baño de autoestima socialista también se convocó al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a Puente, que a día de hoy son las dos figuras, junto a Sánchez, que más revientan el aplausómetro dentro de la familia socialista. Son dos políticos que encienden la mecha del PSOE y que llegan directamente al orgullo de los militantes.

El PSOE buscaba este viernes un baño de socialismo. También estuvieron allí la secretaria de Organización, Rebeca Torró, y las ministras de Igualdad y de Educación, Ana Redondo y Milagros Tolón, respectivamente. Asimismo, acudieron figuras clave de la dirección como Iratxe García, Arcadi España y Juan Francisco Serrano. Bajo la mirada también, como diálogo entre el presente, el pasado y el futuro, de algunos de los antiguos líderes en Castilla y León como Luis Tudanca, Julio Villarubia y Demetrio Madrid (el primer presidente socialista que tuvo la comunidad).

"Nunca se nos olvidará, Netanyahu"

Los momentos más emocionantes del acto estuvieron centrados en el “No a la guerra” y en las frases que se intercambiaron Rodríguez Zapatero y el actual presidente. Con ese aire al 23J, cuando todas las encuestas daban un Gobierno entre el PP y Vox, pero la campaña socialista con ellos dos como grandes estrellas tiraron del carro para la sorpresa de aquella noche de verano.

El expresidente recordó aquel momento cuando llegó al Gobierno y retiró las tropas de Irak: “La decisión no fue fácil. Aquella llamada de Bush… Pensé en aquel momento que era difícil que un presidente en España lo volviera a hacer”. Acto seguido, subió el tono: “Pero este presidente -Sánchez- ha dicho tres veces que no a acciones ilegales: subir al cinco por ciento el gasto en defensa, la guerra de Irán y la barbarie de Netanyahu en Gaza". "Nunca se nos olvidará, Netanyahu”, dijo a la vez que provocaba el aplauso unánime de los asistentes.

“El PSOE queda en mayúsculas en la historia por no apoyar esas invasiones bárbaras, que van a estropear Oriente Medio”, remarcó Zapatero, que criticó las “autoexcusas” del PP para no censurar la intervención en Irán. Con un apunte directo a las palabras de Aznar con motivo del 22 aniversario del 11-M: “Por un poco de dignidad ante la historia, la verdad y las víctimas, lo mejor que tendrían que hacer los dirigentes del PP de entonces es no volver a hablar del 11-M”.

Ese mensaje se enlazó en el cierre del mitin, que duró más de dos horas, con las palabras del propio Sánchez, que defendió su posición firme y señaló que España reivindica hoy la paz, mientras la derecha reivindica a Aznar. Con la idea de que ese sentimiento antibelicista inunda la sociedad española fuera de los colores políticos.

Por todo ello, llamó a “mirar al pasado con orgullo”. “Valentía y ejemplo”, dijo Sánchez dirigiéndose directamente a Rodríguez Zapatero. El expresidente sufre durante estos días campañas por parte de la derecha contra su figura y compareció hace dos semanas en el Senado, por petición de la mayoría absoluta del Partido Popular.

Sánchez también lanzó esta idea: "Y le digo a la derecha y a la ultraderecha, que no pueden estar apoyando a quien incendia el mundo y luego quejarse del humo que provoca ese incendio”.

La defensa del feminismo

El hilo común entre Rodríguez Zapatero y Sánchez también está marcado por el feminismo. El actual presidente reivindicó ese legado en unos días muy duros en Castilla y León por el triple crimen machista en Miranda de Ebro (Burgos). Un sentimiento que también explicó Martínez, quien ha prometido durante la campaña que su primera medida, si logra ser presidente, será una nueva ley contra la violencia de género.

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“El negacionismo de la violencia machista mata. Es insoportable una Junta tan escorada a la derecha que lleva 15 años sin adaptar la Ley de Violencia de Género. Ya no es desidia, es ir en contra de las mujeres y de la igualdad”, remarcó el aspirante socialista mientras asentía Redondo, ministra de Igualdad y vallisoletana.

Además, el PSOE de Castilla y León, como reivindicó durante el mitin Patricia Gómez Urbán, número uno por la lista de Valladolid, recordó la figura de Nevenka Fernández (cuyo nombre quieren asignar a unos premios de igualdad) y puso sobre la mesa la promesa de que crearán una Consejería de Igualdad que no esté vinculada a la familia.

Los socialistas cerraron la campaña con el ánimo subido. Mostrando orgullo y con la idea de que tendrán un resultado mejor que en Extremadura y en Aragón. Últimas horas para buscar apoyo con sus patas negras. Y un último esfuerzo con Sánchez instando al voto útil: “Hay que concentrar”.