El juez investiga a Zapatero por contrabando y delitos fiscales tras la tasación de las joyas

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido abrir una pieza separada en el caso Plus Ultra para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos fiscales y de contrabando. Lo hace en relación con las joyas que se hallaron en una caja fuerte durante el registro de la oficina del exlíder del Ejecutivo, al entender que "en estos momentos" el origen de las mismas, que el entorno del expresidente vinculó a herencias y regalos, no se encuentra "justificado". Un conjunto de piezas que ha sido tasado de forma preliminar en 1.323.915 euros.

En un auto fechado este mismo viernes, el magistrado de la Audiencia Nacional indica que la posesión de bienes de lujo de elevado valor, unida a la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisición, constituye "un indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudación tributaria relevante, en tanto que la adquisición de joyas del valor indicado genera necesariamente obligaciones fiscales, ya sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF, según la naturaleza del negocio jurídico".

Calama hace mención a una posible "ganancia patrimonial no justificada" en el IRPF del expresidente, del que resultaría aplicable "un tipo marginal en torno al 46%". "De esta forma, añade, la inexistencia de declaración o pago de cualquiera de estos tributos permite inferir la posible existencia de una cuota defraudada superior al umbral típico, que se sitúa en 120.000 euros –el mínimo que marca el delito contra la Hacienda Pública–", recoge en su resolución el titular del Juzgado Central de Instrucción nº4 de la Audiencia Nacional.

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El instructor, del mismo modo, considera que los hechos pueden ser también constitutivos de un delito de contrabando. "La introducción, tenencia o circulación en territorio nacional de joyas cuyo valor global asciende a aproximadamente 1.323.915 euros, sin acreditación del pago de los derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importación, constituye un indicio objetivo de que tales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Unión Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles", recoge la resolución.

La ausencia de documentación aduanera, de facturas de importación o de cualquier justificante de despacho de aduanas impide descartar que las joyas hubieran sido introducidas en España al margen de los procedimientos de control aduanero, superando ampliamente el umbral cuantitativo de 150.000 euros previsto para la tipicidad penal", completa el magistrado, al tiempo que señala que ahora el investigado "dispone de la ocasión procesal adecuada" para dar explicaciones o aportar la documentación que disipe "la indiciaria ilicitud de la posesión de los efectos intervenidos".

El expresidente del Gobierno está llamado a declarar como investigado esta misma semana en la Audiencia Nacional. Él dará explicaciones ante el juez, también sobre eso [las joyas]", ha señalado este viernes Luis Arroyo, que está ejerciendo como portavoz del expresidente. Lo ha hecho en un mensaje en la red social X, en el que pedía disculpas por haber inducido a error sobre el valor del ajuar. Hace algunas semanas, el presidente del Ateneo dijo que las piezas valían entre 30.000 y 50.000 euros, muy lejos de la cifra que ha arrojado la tasación pericial preliminar.