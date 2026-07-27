El PP acusa al Gobierno de usar "el mantra del cambio climático" para eludir su gestión

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar el cambio climático "como mantra" para evitar que se hable de su "mala gestión" y de lo que "no hacen y de lo que dejan de hacer" en materia de prevención de incendios.

Muñoz se ha pronunciado así en una entrevista en Esradio, donde se ha referido a los incendios forestales que han calcinado ya 77.000 hectáreas entre Madrid, Ávila y Toledo y han obligado a evacuar o confinar a 90.000 personas.

La dirigente popular ha afirmado que es "de perogrullo" que el clima ha cambiado y ha defendido que la cuestión es cómo se actúa para hacer frente a los nuevos retos medio ambientales.

En este sentido, ha sostenido que el Ejecutivo recurre al "mantra del cambio climático" para no hablar de que no se realizaron las obras necesarias para evitar una riada como la provocada por la dana o de que no se han modernizado los hidroaviones, a pesar de que, según ha dicho, el propio Gobierno reconoció la urgencia de hacerlo.

Además, ha asegurado que el Ejecutivo necesita la "polarización y el lodazal para intentar sobrevivir", algo que, en su opinión, demuestran declaraciones como las del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que tienen por objeto "inflamar" el debate público y político, ha apostillado.

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Muñoz se ha referido, en concreto, a unas manifestaciones en las que el ministro acusaba a las comunidades autónomas gobernadas por el PP de reducir impuestos y recortar los servicios públicos para después pedir al Gobierno de España que "les resuelva la papeleta".

Al respecto, ha calificado esas afirmaciones de "ignorancia supina", al recordar, entre otras cosas, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) "no es del Gobierno, sino de todos los españoles" que pagan ese servicio con sus impuestos.

Y ha considerado "terrible" que Óscar Puente haga esas declaraciones "única y exclusivamente como bomba política para luchar contra un rival político".