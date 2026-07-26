Gabriel Rufián: "El buen periodismo es la kriptonita de la ultraderecha"

Pasa Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramanet, 1982) por ser uno de los diputados más ocurrentes, de pensamiento ágil y tan certero como conciso a la hora de expresar sus opiniones. Es, asimismo, una de las figuras más relevantes de la izquierda española, instigador a su vez de un frente común que busque afinidades y lime esas asperezas que siempre terminan por fragmentar a los progresistas.

Por todo ello, sometemos al portavoz de ERC en el Congreso a nuestro test de resistencia, que responde con su famosa velocidad mental y, por petición nuestra, con las palabras justas. No son tiempos de andarse por las ramas ni de circunloquios innecesarios.

¿Qué le sugiere el lema de infoLibre: "Somos resistencia"?

Heroísmo.

infoLibre quiere ser un medio imprescindible para quienes no buscan solo noticias, sino herramientas para comprender e interpretar lo que sucede y para defender la democracia. ¿Es ese el camino?

Debería.

¿Contra qué debe resistirse más un periodista: contra la opacidad del poder, contra la velocidad del oficio, contra la simplificación de la realidad o contra sus propias certezas?

Contra sus propias certezas. Si hay uno que dice que llueve y otro que no, alguien debe sacar la mano por la ventana para saber la verdad, contarla y, sobre todo, señalar al que miente. Eso es el periodismo.

En un ecosistema dominado por la urgencia, el clic y la indignación, ¿qué valor tiene detenerse a pensar?

Se puede pensar rápido. El problema no es la velocidad.

¿Cree que hay historias que el periodismo está dejando de contar porque no encajan bien en la lógica de la última hora?

Creo que el periodismo se ha atascado en el relato aséptico declarativo y en el cinismo. Faltan hechos. Falta opinión. No comparada, claro.

La forma más peligrosa de censura es la autocensura, el silencio por no complicarse la vida

¿Cuál es la pregunta que los periodistas hacemos demasiado poco al poder?

¿Quién paga esto?

¿Cuál es la forma más peligrosa de censura hoy: la prohibición, la saturación, el descrédito o el agotamiento?

La autocensura. El silencio por no complicarse la vida.

¿Qué debería ser un periódico para sus lectores: un espejo, una brújula, una alarma, una conversación exigente..?

Una guía.

¿Qué responsabilidad tiene el periodismo cuando una sociedad empieza a confundir opinión con hechos, ruido con relevancia y cinismo con inteligencia?

La responsabilidad de no decir quién miente en un momento en el que la mentira se vota.

¿Nos hemos acostumbrado a la desinformación y a que mentir salga gratis? ¿Dónde nos puede llevar eso?

A que la maldad esté de moda.

¿Qué tipo de mundo habitaríamos sin un periodismo honesto, riguroso y crítico que contraste, analice, verifique?

El de ahora.

¿Por qué se ataca el buen periodismo desde la ultraderecha internacional?

Porque es su kriptonita.

¿Qué papel debe jugar el periodismo ante los retrocesos democráticos?

Concienciar.

¿Tiene el periodismo la obligación moral de señalar a la mala gente que camina?

Absoluta.

Hemos pasado en unos años del ciberentusiasmo a la tecnopreocupación. Desde su nacimiento se dijo que internet llegó para democratizar la información, luego los algoritmos y las redes sociales lo han pervertido todo y la IA lo está llevando a otro escalón. ¿Pone la IA en peligro al periodismo y, por ende, a las democracias?

El problema no es la IA, es quien la utiliza. No puede estar en manos de 5 milmillonarios.

¿En qué encrucijada está el periodismo en 2026?

El Chojin: "La única prioridad que concibo es la de poner primero en la fila a quien más lo necesite" Ver más

En la de que el poder digital se lo coma.

Complete la frase: “Un periódico es resistencia cuando..."

...Olvida la equidistancia cobarde.