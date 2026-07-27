Marlaska asegura que el incendio de Madrid y Ávila es “el más agresivo de la historia de España”

Los grandes incendios de Madrid, Ávila y Toledo afrontan este lunes una nueva jornada de lucha contra las llamas después de una noche en la que los equipos de extinción han tratado de consolidar los avances logrados durante el domingo. Los fuegos continúan activos y el riesgo de reproducciones obliga a mantener los desalojos y confinamientos decretados en las zonas más expuestas.

La situación más grave continúa en Ávila, donde el incendio ha quemado ya unas 50.000 hectáreas dentro de un perímetro de 160 kilómetros, según el último balance ofrecido por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Las llamas han terminado confluyendo con el incendio de la Comunidad de Madrid, aunque lo han hecho con menos intensidad que la registrada durante los primeros días de la emergencia.

Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Miyares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios. El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control. A partir de las cinco de la madrugada la situación del viento ha mejorado y los incendios de la Comunidad de Madrid han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advirtió el domingo por la noche de que España se enfrenta al incendio “más importante y agresivo” de su historia. Aunque destacó que la evolución había sido positiva respecto a la jornada anterior, insistió en que los trabajos avanzan “muy despacio” y en que la meteorología continúa sin facilitar las tareas de extinción.

“Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer, pero todo muy despacio”, afirmó Marlaska tras presidir en Navalcarnero la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias. El ministro explicó que todavía existen focos con llama viva y, sobre todo, un elevado riesgo de reproducciones en distintos puntos del perímetro.

Marlaska situó entonces la superficie afectada en unas 47.000 hectáreas en Ávila, 27.000 en Madrid y alrededor de 2.000 en Toledo. Horas después, el delegado del Gobierno en Castilla y León elevó a 50.000 hectáreas la estimación correspondiente a la provincia abulense, por lo que las cifras proceden de balances realizados en momentos distintos y todavía pueden variar a medida que los técnicos revisen el terreno.

La principal novedad con la que comienza este lunes es la confluencia de los incendios de Madrid y Ávila. Durante varios días, una parte de los esfuerzos se había concentrado precisamente en impedir que los dos frentes se encontraran. Sen confirmó al término de la jornada del domingo que ambos fuegos ya se habían unido, aunque precisó que su fuerza era mucho menor que al principio de la emergencia.

Cerca de 90.000 personas han sido evacuadas o confinadas por los incendios de Madrid, Ávila y Toledo. Según los últimos datos recopilados, 59.896 habían tenido que abandonar sus viviendas y otras 29.867 permanecían confinadas. A esa cifra se suman las decenas de miles de afectados por el incendio de la Vall d’Uixó, en Castellón.

Castellón trata de estabilizar el incendio de la Vall d’Uixó

El incendio forestal declarado el sábado en la Vall d’Uixó afronta este lunes su tercer día activo con el objetivo de consolidar la contención lograda durante el domingo. El fuego ya no se encuentra fuera de la capacidad de extinción, aunque todavía no ha podido ser declarado estabilizado.

Las llamas han quemado unas 6.500 hectáreas dentro de un perímetro de 48 kilómetros. Durante el domingo, el incendio avanzó alrededor de seis kilómetros, una progresión sensiblemente menor que la registrada durante las primeras horas. El dispositivo previsto para este lunes incluye 25 medios aéreos desde el amanecer y más de 450 profesionales.

Las autoridades mantienen evacuadas a unas 16.000 personas de 18 localidades y urbanizaciones del sur de Castellón. Otras cerca de 64.000 permanecen confinadas en la Vall d’Uixó, Onda y Betxí, tanto por la presencia de humo como por la necesidad de mantener despejadas las carreteras para los servicios de emergencia.

Las medidas de evacuación y confinamiento se mantienen inicialmente hasta las 23.59 horas de este lunes, aunque la dirección del plan de emergencias podrá ampliarlas, modificarlas o levantarlas en función del comportamiento del incendio. La Generalitat ha recomendado permanecer en espacios interiores, cerrar puertas, ventanas, rejillas de ventilación y chimeneas y utilizar mascarillas FFP2 cuando resulte imprescindible salir.

Las 16.000 personas desalojadas han pasado su segunda noche fuera de sus viviendas. La mayoría se encontraba en segundas residencias y ha podido trasladarse a su domicilio habitual o alojarse con familiares, mientras unas 700 personas han utilizado los espacios habilitados en Nules, Moncofa, Onda y Segorbe.

El incendio ha penetrado además en el parque natural de la Sierra de Espadán, al que pertenecen doce de los municipios afectados por las evacuaciones. Un total de 43 personas ha necesitado atención sanitaria y 19 permanecen hospitalizadas. La investigación sobre el origen del fuego continúa abierta y las autoridades consideran que pudo no deberse a causas naturales.

El Centro de Coordinación Operativa Integrada tiene previsto analizar este lunes la evolución registrada durante la noche. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a las 12.15 horas al Puesto de Mando Avanzado acompañado por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Mejoría en León, Guadalajara, Extremadura y Andalucía

La evolución es más favorable en otros puntos del país. En León, el incendio de Murias de Ponjos ha bajado al índice de gravedad uno, lo que ha permitido el regreso de los vecinos evacuados de Andarraso, Rosales y Folloso. El perímetro está prácticamente cerrado, aunque quedan unos 500 metros abiertos en la parte norte y persisten varios puntos calientes.

También se mantiene en nivel uno el incendio de Quintela, en el municipio leonés de Balboa, después de sufrir una reproducción que llegó a generar riesgo para la población. El refuerzo de los medios terrestres y aéreos permitió frenar su avance y reabrir la carretera LE-723.

En Guadalajara, los últimos vecinos desalojados por el incendio de La Mierla ya han podido regresar a sus casas. Se han levantado todos los confinamientos y no quedan carreteras cortadas como consecuencia de este fuego, aunque las labores de extinción todavía no han concluido. Este lunes se restablece además el transporte regular y el transporte sensible a la demanda.

La mejoría ha permitido trasladar parte de los medios desplegados en Guadalajara a los incendios de Madrid, Ávila y Toledo. El fuego de La Mierla ha afectado a unas 32.000 hectáreas, pero su evolución favorable ha permitido avanzar en la desescalada y recuperar progresivamente la normalidad en los municipios de la Sierra Norte.

En Extremadura, el incendio de Cuacos de Yuste ha quedado extinguido. Los 16 menores que fueron evacuados preventivamente de un campamento próximo al monasterio han podido regresar junto a los monitores y el personal de las instalaciones. En Garcíaz, también en Cáceres, permanece estabilizado otro incendio forestal.

En Andalucía, el incendio de Cerro Muriano, en Córdoba, está controlado después de afectar a unas 198 hectáreas. Las 274 personas desalojadas han regresado a sus viviendas y los efectivos continúan realizando tareas de vigilancia y liquidación sobre el terreno.

El incendio de Pinos del Valle, en Granada, permanece estabilizado tras afectar a unas 200 hectáreas y obligar a confinar temporalmente a los aproximadamente 640 habitantes de la localidad. También está estabilizado el fuego declarado el domingo en el paraje del Cerro del Águila, en el municipio malagueño de Colmenar.

En Cataluña, los bomberos mantienen estabilizado el incendio de Cubelles, que obligó a confinar a más de 2.500 personas de urbanizaciones y núcleos situados en Cubelles, Cunit y Castellet i la Gornal. Las restricciones a la población ya han sido levantadas.

En Manises, Valencia, un hombre falleció el sábado en el incendio declarado en el barranco del Salt de l’Aigua. Otras cinco personas tuvieron que ser hospitalizadas por inhalación de humo y quemaduras. El fuego está controlado y el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial.

Cuarenta y tres carreteras permanecen cortadas

La Dirección General de Tráfico ha informado este lunes de que permanecen cerradas 43 carreteras secundarias como consecuencia de los incendios de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. El organismo ha pedido evitar los desplazamientos por la Sierra Oeste madrileña y por las zonas afectadas de las otras tres provincias, además de consultar la información oficial antes de emprender cualquier viaje.

En la Comunidad de Madrid continúan cortadas diez carreteras: la M-501 y la M-512 en Navas del Rey; la M-507 y la M-540 en Villa del Prado; la M-510 en Valdemorillo; la M-533 en Zarzalejo; la M-537 y la M-539 en Robledo de Chavela; la M-541 en Pelayos de la Presa, y la M-548 en Cenicientos.

Los cortes afectan a algunos de los principales accesos a los municipios evacuados y confinados de la Sierra Oeste, por lo que la DGT ha insistido en la necesidad de mantener las vías libres para los vehículos de emergencias. El acceso a determinados puntos continúa restringido incluso para los vecinos que quieren comprobar el estado de sus viviendas o explotaciones.

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En Toledo hay trece vías cerradas: la CM-5001 en El Cornicabral; la CM-5002 y la TO-1375 en El Real de San Vicente; la CM-5005, la CM-543 y la TO-1451 en Escalona; la CM-5006 y la CM-5053 en La Iglesuela del Tiétar; la CM-5100 en San Román de los Montes; la TO-1364 y la TO-1368 en Castillo de Bayuela; la TO-1385 en Almendral de la Cañada, y la TO-1560 en Almorox.

En la provincia de Ávila, la circulación permanece interrumpida en otras doce carreteras. Son la AV-502, la AV-503, la AV-504, la AV-512 y la AV-562 en el entorno de Cebreros; la AV-901 y la AV-902 en Burgohondo; la AV-904 en Guisando; la AV-P-703 en Casillas; la AV-P-705 en Mijares; la CL-501 en Santa María del Tiétar, y la N-403 a la altura de Las Cruceras.

A estas vías se suman ocho carreteras cerradas en Castellón: la CV-200 en Aín; la CV-203 en Caudiel; la CV-205 en Tales; la CV-215 en l’Alcúdia de Veo; la CV-219 en Eslida; la CV-223 en Nules, y la CV-2261 y la CV-230 en la Vall d’Uixó.