Un fondo buitre con intereses en la industria militar y un millonario ultra francés controlan ‘El País’ y la SER

El buque insignia de Prisa, el diario El País, fue durante años el prescriptor de la agenda de debate público en España y la base del negocio del grupo. Hoy sigue siendo el principal activo de la compañía, aunque su influencia, en un mundo digital dominado por la intermediación de las plataformas, muy polarizado y con cada vez más actores en un ecosistema informativo atomizado, es apenas una sombra de lo que fue.

El País ya solo conserva el liderazgo en el mercado residual del papel (cifras atribuidas a la Asociación de Medios de Información hablan de unas pocas decenas de miles de ejemplares vendidos, apenas la décima parte que hace 20 años), pero la Cadena SER es todavía la emisora más escuchada —el último EGM le atribuyó 4,17 millones de oyentes diarios— y la más influyente del país. La combinación de ambos medios —y la versión digital de El País, que está en el tercer puesto entre las que tienen más audiencia media diaria, 2,6 millones, apenas por detrás de El Mundo, según los datos de GfK DAM— sigue siendo el principal activo de Prisa. Aunque no el único.

La lista de productos del grupo incluye un diario económico (Cinco Días) y uno deportivo (As), así como el nativo digital huffingtonpost.es, creado en 2012 como una versión del original estadounidense, que en su día fue una referencia de tráfico viral en Estados Unidos. Al margen de la SER, Prisa posee un entramado de radios musicales y habladas que suma en torno a una veintena de marcas repartidas entre España y América Latina, con presencia destacada en Colombia y Chile.

En España agrupa grandes radios temáticas como Los40, Cadena Dial, Radiolé y varias emisoras de nicho por géneros y épocas. En Colombia opera, entre otras, Caracol Radio (información generalista) y W Radio (información y análisis). En Chile reúne ADN Radio (actualidad y deportes) y otras ocho emisoras que cubren desde música popular y nostálgica hasta rock, pop y formatos de entretenimiento, humor y actualidad.

En el área audiovisual, el grupo tiene piezas más modestas: por un lado, Podium Podcast, plataforma de audio en español creada en 2016 que se ha consolidado como firma de referencia con algunos de los podcasts más escuchados, y el desarrollo de productos para grandes empresas como Titania (Banco Santander), Jules y Ren (Renault) o Sororas (Museo Thyssen). Posee además, LACOproductora, adquirida en 2022 a José Miguel Contreras, principal accionista de infoLibre y en aquel momento directivo de Prisa.

La otra gran pata del grupo es la editorial Santillana, especializada en contenidos educativos, lo que la hace muy dependiente de las decisiones de los gobiernos en materia de enseñanza. Opera en 19 países.

La transparencia sobre la propiedad no es el fuerte del grupo. El artículo 6 del Reglamento Europeo de Libertad de Medios, que entró en vigor en agosto de 2025, establece que los prestadores de servicios de medios deben hacer fácil y directamente accesible información actualizada sobre su nombre legal, sus propietarios directos e indirectos, sus beneficiarios efectivos y el dinero que reciben por publicidad institucional.

En la práctica, eso significa que un medio no puede limitarse a decir “somos independientes” o “pertenecemos a tal grupo”: debe identificar con claridad quién está detrás, quién tiene una participación capaz de influir en las decisiones estratégicas y si hay propiedad pública directa o indirecta. El mismo artículo añade que los medios de noticias y actualidad deben adoptar medidas para salvaguardar la independencia editorial y para revelar posibles conflictos de interés.

Prisa ignora esta obligación. Ni El País ni la SER publican de forma directa, clara y fácilmente accesible quién es el dueño de ambos medios y se limitan a enlazar a la web del grupo. Allí tampoco detallan la propiedad y enlazan, a su vez, a la CNMV, con la excusa de que se trata de una sociedad cotizada.

Un tiburón financiero y el ultra Bolloré

De acuerdo con estos datos, actualizados por última vez en mayo de 2026, Prisa está bajo el control del empresario francoarmenio Joseph Oughourlian. Tiene bajo su mando aproximadamente el 30% de las acciones, bien directamente o a través de Amber Capital UK LLP —un fondo de inversión especializado en adquirir empresas de cualquier sector, recortar gastos y revenderlas con pingües beneficios, lo que se conoce como fondo buitre—, de Oviedo Holdings S.à r.l. —una sociedad luxemburguesa gestionada por Amber— o de Amber Capital Investment Management ICAV–Amber Global Opportunities Fund.

La figura del tiburón financiero francoarmenio levanta suspicacias desde el punto de vista de la independencia informativa. Pero el segundo gran accionista de Prisa es todavía más inquietante. Vivendi, la multinacional francesa de medios y entretenimiento propiedad del empresario de ultraderecha Vincent Bolloré, posee un 11,7%. Aunque no es el accionista mayoritario —hace años que quiere serlo y solo se lo ha impedido el veto del Gobierno de Pedro Sánchez—, ese porcentaje le otorga una posición muy relevante como socio de referencia, con peso en alianzas industriales y en la orientación del grupo hacia determinados mercados audiovisuales y digitales.

En la mesa donde se toman las decisiones en Prisa están también otros socios minoritarios, pero significativos: los propietarios del holding Global Alconaba SL, que controla un 7,07% y está ligado a intereses financieros españoles liderados por Andrés Varela Entrecanales; el jeque catarí Khalid Thani Abdullah Al Thani, con un 3,3%; Rucandio SA, de la que es socio Timón SA, el vehículo desde el que los herederos del fundador de El País, Jesús de Polanco, gestionan su presencia en el grupo, y que conserva un 7,6% de los derechos de voto; Control Empresarial de Capitales SA, el holding de inversión de la familia del magnate mexicano Carlos Slim, posee un 7%; el Banco Santander (4,1%) y el empresario Adolfo Utor (4,9%), propietario de Baleària.

Estos son los dueños de Prisa y, por tanto, de El País y de la SER. Aunque, en realidad, Oughourlian nada puede hacer sin el visto bueno de Pimco, el principal acreedor de la compañía, porque cerró 2025 con una deuda neta de 757 millones de euros.

Pimco (Pacific Investment Management Company), gestora de bonos y deuda fundada en California en 1971, forma parte del ecosistema financiero de Allianz, uno de los grandes grupos aseguradores y de gestión de activos del mundo, con base en Alemania (cotiza en la Bolsa de Fráncfort). El principal accionista institucional de Allianz, con un 8,33% de la propiedad, es BlackRock, la mayor gestora de activos del planeta, que dirige desde Nueva York Larry Fink, el hombre más poderoso de los mercados financieros globales.

Amber, el fondo buitre que dirige Oughourlian y controla Prisa, es dueño también de un entramado de participaciones en empresas de Francia, España, Italia y América Latina que obliga a leer entre líneas cualquier información de El País, la SER o Cinco Días sobre los sectores en los que operan dichas compañías.

En Francia ha tenido participaciones en grandes empresas como Nexans (fabricante de cable eléctrico), donde su actuación fue clave para cambiar al presidente y consejero delegado en 2014; Suez (grupo de agua y residuos), donde presionó para que vendiera su filial española Agbar; Solocal (servicios digitales), donde forzó una reestructuración de deuda en 2017; y Lagardère (grupo mediático propietario de Europe 1, Paris Match y la editorial Hachette), donde su 18% de participación fue determinante para que Vivendi pudiera hacerse con el control del grupo y le reportó cerca de 600 millones de euros de plusvalías.

En España, su apuesta más significativa y reciente es Indra, la tecnológica y de defensa española. Entró en junio de 2022 con un 4,18% del capital (70 millones de euros invertidos), duplicó su posición hasta el 7,24% en 2023 (12,78 millones de títulos, valorados en 150 millones de euros), y en febrero de 2026 vendió cerca del 2% con una plusvalía de 140 millones de euros, ya que las acciones habían pasado de 10 a más de 50 euros. El Gobierno español había autorizado en septiembre de 2022 la entrada de Amber con un límite del 9,9%.

En 2024, el Consejo de Ministros validó también su entrada Applus, la empresa de inspección técnica de vehículos (ITV), donde lanzó una OPA de 1.258,4 millones de euros. Antes de eso, en 2010, Amber Capital había invertido en Ence (papelera), CIE Automotive (automoción) y Tubacex (tubos de acero).

También tiene inversiones en el sector de las telecomunicaciones, con participaciones en Telecom Italia y Telefónica, y en el sector bancario, con acciones en UniCredit SpA. Y en el ámbito deportivo, Oughourlian es propietario o copropietario de cuatro clubes: el Millonarios FC (Colombia, con más del 85 %), el RC Lens francés (que compró junto con otros inversores, incluido el Atlético de Madrid), el Calcio Padova (Italia) y el Real Zaragoza (España).

La estrategia a medio y largo plazo de Oughourlian en Prisa es un misterio. El presidente de Prisa sostiene que quiere permanecer en la empresa a medio y largo plazo, en contra de la práctica habitual de Amber. Son muchos en el sector de la comunicación en España los que creen que, en realidad, solo está esperando vender la compañía a un precio que le permita recuperar con ganancias lo que ha invertido en ella, para lo cual necesita un gran grupo con mucho dinero disponible y mucho interés en abrirse paso en España. Algo que solo está al alcance de muy pocos actores internacionales, entre los que destaca Vivendi.

Hay que tener en cuenta que el grupo cerró mal 2025. Al margen de la deuda viva, facturó mucho —904 millones de euros—, pero terminó el año con 27 millones de pérdidas netas. Es verdad que Prisa Media —la división de medios— y Santillana siguieron generando actividad y caja, pero el resultado final se vio afectado por indemnizaciones, cambios de divisa y otros efectos extraordinarios. En otras palabras: vendió y trabajó mucho, pero al final no le quedó beneficio alguno.

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Oughourlian, sin embargo, es optimista a corto plazo. En la junta general de accionistas de junio prometió que la compañía cerrará 2026 con unos ingresos de más de 1.000 millones de euros y un margen de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones que estará entre el 18% y el 19% de esa cifra.

Prisa es el principal receptor del dinero que fluye desde el Gobierno hacia los medios en forma de publicidad institucional —sin tener en cuenta la publicidad comercial—, según los datos hechos públicos por la Secretaría de Estado de Comunicación en cumplimiento de la legislación europea. En 2025 recibió 12.178.931 euros, el 16,63% de la inversión total por grupos, por delante de Atresmedia-Planeta (8.929.631 euros; 12,19%) y Mediaset España (5.756.090 euros; 7,86%).

La opacidad de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos hace imposible saber cuánto dinero adicional recibió este grupo —y todos los demás— por parte del resto de administraciones públicas.