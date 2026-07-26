Marlaska, sobre el incendio en la sierra oeste de Madrid y Ávila: es "el más agresivo de la historia de España"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este domingo que el megaincendio de Ávila y Madrid, “el más importante y agresivo de la historia de España”, evoluciona "en positivo" comparado con el sábado.

Marlaska ha presidido a última hora en Navalcarnero (Madrid) la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, en el puesto de mando avanzado, después del cual ha comparecido ante la prensa.

Según ha dicho, la buena evolución de los fuegos en esta jornada es gracias al “gran trabajo” de los servidores públicos y de los medios empleados.

“Vamos evolucionando en positivo comparado con el día de ayer (por el sábado), pero todo muy despacio”, ha insistido. “Si avanzamos muy despacio y en positivo es por ese esfuerzo, porque la meteorología no está ayudando nada”, ha subrayado.

El ministro ha apuntado a que aún hay focos con llamas y “algo muy importante que se evalúa y determina el operativo: el riesgo de las reproducciones en cualquier momento, como está sucediendo”.

Aunque la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, había señalado por la tarde que el incendio de Ávila había calcinado 50.000 hectáreas y que el de Madrid había consumido unas 25.000, Marlaska ha modificado ligeramente estas cifras en su comparecencia: 47.000 hectáreas en el primer caso y 27.000 en el segundo.

Marlaska ha dicho que los equipos seguirán trabajando en las próximas horas, también durante la noche, cuando, previsiblemente, no se dará una meteorología todo “lo positiva” que convendría para ayudar a apagar el fuego.

“Esperemos que mañana (por el lunes) podamos amanecer con un desarrollo razonable y positivo y un avance en el enfrentamiento al fuego como ocurrió en la noche de ayer (por el sábado) principalmente en la zona de Ávila”, ha explicado.

El ministro ha incidido en que la mayor preocupación ahora mismo es seguir evitando que los fuegos de la sierra oeste de Madrid y el del sur de Ávila se unan, así como en proteger las zonas más expuestas ahora mismo, la de los municipios de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Mijares (Ávila).

Otro de los puntos que también levantan preocupación es la zona del pantano de San Juan, donde existe aún llama viva, según ha especificado, y riesgo de reproducción de fuegos.

La evaluación del ministro enfrió las expectativas que por la mañana había levantado el teniente coronel Alfonso Arribas, jefe del Primer Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), al decir que el incendio tenía contenidos todos sus frentes gracias a los trabajos de la madrugada.

Arribas, no obstante, había explicado que persistían varias cabezas activas, sobre las que se iban a concentrar los esfuerzos durante la jornada. “Hoy esperamos poder dedicarnos mucho más al ataque directo al fuego”, declaró en el Canal 24 Horas de RTVE. La situación era entonces especialmente favorable en el entorno de Almorox (Toledo). El fuego había sido contenido en la zona y no había cruzado hacia la Comunidad de Madrid.

Más de 115.000 personas han sido evacuadas y confinadas hasta el momento por los incendios forestales que han calcinado más de 45.000 hectáreas en la comunidad de Madrid y en Ávila, y cuyas llamas avanzan también hacia Toledo, y por el fuego que afecta al Vall d'Uixò, en Castellón, que alcanza un perímetro de 21 kilómetros.

De esa cifra, la gran mayoría de los afectados, unos 100.000, son residentes de localidades madrileñas y abulenses, mientras que los otros 15.000 son de Castellón.

En otros puntos de España, también 20 vecinos de Murias de Ponjos (León) han tenido que ser desalojados por un incendio que afecta a su término municipal y 16 menores de un campamento han sido evacuados por un fuego en Cuacos de Yuste (Cáceres).

Además, un hombre falleció este sábado por un incendio declarado en una zona del barranco del término municipal de Manises (València).

Son los datos que ha dejado la última jornada, que no ha sido muy positiva, ha admitido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, debido a unas condiciones meteorológicas “absolutamente difíciles en Ávila y Madrid, que son los puntos más críticos en estos momentos, y cuyo avance hacia Toledo ha motivado la inclusión de esta provincia dentro de la emergencia nacional bajo la que ya estaban las otras dos.

No obstante, el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, en declaraciones recogidas por Efe, esperaba este sábado que la noche ofreciese unas “buenas condiciones” para luchar contra el grave incendio y que por la mañana de este domingo fueran “mejores”.

El delegado explicó a los periodistas que el operativo se disponía a aprovechar la bajada de las temperaturas y el incremento de la humedad relativa, a pesar de que el viento se preveía más fuerte.

Portugal, Grecia e Italia se han sumado a las tareas de extinción de estos graves incendios de Madrid y Ávila con un dispositivo que integran 176 efectivos, 41 vehículos y 4 Canadairs, según datos del Ministerio del Interior.

Portugal es el país que más aporta al operativo antincendios, con 129 efectivos y 41 vehículos, un contingente terrestre incorporado al trabajo desde este domingo tras llegar este sábado por la noche a Navaluenga (Ávila).

En otras regiones, la estabilización del incendio en Cerro Muriano (Córdoba) ha permitido que puedan volver a sus casas las 274 personas que habían sido desalojadas, mientras que en Pinos del Calle (Granada), se ha levantado el confinamiento para los 640 habitantes de la localidad una vez que se estabilizó el fuego que afectaba a la zona.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que este domingo se levantaría la evacuación y el confinamiento en los municipios que aún estaban afectados por estas medidas debido al incendio de La Mierla (Guadalajara), después de que en los últimos días se haya ido ordenando el regreso de los desalojados de forma escalonada. “Aunque todavía vamos a seguir pendientes de poder culminar la extinción total en el incendio, hoy ya vamos a ordenar la vuelta de toda la gente que quiera a sus casas, a sus núcleos de población, y a levantar los confinamientos”, ha asegurado García-Page. De esta manera, ya no quedarían pueblos evacuados, ni carreteras cortadas por este incendio. Además, este lunes se restablecerá el transporte regular y el transporte sensible a la demanda.

Y en Barcelona, la estabilización del incendio de Cubelles ha aliviado a las 2.500 personas que permanecían confinadas.

Descontrol en Castellón

En La Vall d'Uixò (Castellón) las autoridades han desalojado esta madrugada por precaución a cerca de un millar de vecinos del barrio Texas ante la evolución del fuego declarado este sábado en este municipio castellonense, con el que se eleva ya a más de 16.000 el número oficial de personas evacuadas por este incendio.

Según ha informado la alcaldesa de La Vall, Tania Baños, en varios vídeos en X, ante un “incendio totalmente descontrolado”, desde el Puesto de Mando Avanzado se ha determinado continuar desalojando a vecinos de esta localidad, en este último caso a los de la Colonia de San Antonio, más comúnmente denominado como Texas.

Del mismo modo, Baños ha indicado que se trasladará a todos los desalojados a “zonas en las que puedan permanecer con total seguridad”.

La alcaldesa ha insistido en que los ciudadanos “hagan caso, por favor”, a las indicaciones que se transmitan desde los canales oficiales y a la emergencia, por un incendio con un perimetraje de más de 21 kilómetros y que permanece aún “fuera de control”.

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La superficie afectada por el fuego desde comienzos de año en España asciende ya a 152.678 hectáreas, cuando hasta el sábado eran 131.113 hectáreas, seis veces más que las contabilizadas durante el mismo periodo en 2025 (24.133 hectáreas).

Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), hasta el 26 de julio se han registrado además 32 grandes incendios forestales (GIF), frente a los siete contabilizados en las mismas fechas del pasado año.

De este modo, el número de grandes incendios, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de cuatro respecto a 2025.