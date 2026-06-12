"Era hora ya", las redes celebran que la UCO investigue las cuentas del novio de Ayuso

Tras meses de espera, ha ocurrido. El juez ha autorizado a la UCO a rastrear las cuentas bancarias de Alberto González Amador desde 2014 por sus negocios con el grupo Quirón. La investigación se centra en una pieza por presunta corrupción en los negocios y en si hubo pagos encubiertos o incremento patrimonial injustificado. El novio de Ayuso vuelve a estar en la diana de los creadores de memes que se lo han pasado genial celebrando que la UCO también meta mano en este caso. "Esto sí que es un milagro y no los que certifica el papa", ironiza @CarlWinslou; "El juez ha autorizado a la UCO a investigar las cositas del novio de Ayuso seis meses después de solicitarlo, tiempo suficiente para que los discos duros de Alberto Quirón hayan recibido 82 formateos y 426.132 martillazos", critica @BenderOfuscado; "Hay dos opciones, que al juez ya le daba vergüenza de lo cantosos que eran o que haya esperado a que esté todo tapadito por parte del novio de Ayuso y de Quirón", opina @Ivanjode.

Lo extraño es encontrar joyas en una caja fuerte, lo normal es tener 16 cuentas bancarias. — Bulldog punk. (@bulldog75.bsky.social) 12 de junio de 2026 a las 11:35

🚨Ojo al titular, el juez Antonio Viejo NO concede el ACCESO COMPLETO a la UCO: le da las cuentas bancarias, pero le NIEGA los datos societarios y fiscales de Alberto Quirón Justo lo que probaría el delito de corrupción en los negocios q él instruye 6 meses para esto…¿la instrucción avanza sesgada?



[image or embed] — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@juditsinhache.bsky.social) 11 de junio de 2026 a las 13:57

Alberto Burnet ya ha avisado al juez de que puede revisar sus cuentas que ya está todo limpio. — Bulldog punk. (@bulldog75.bsky.social) 11 de junio de 2026 a las 13:33

En Barcelona, la visita del papa León XIV tuvo como eje central la Sagrada Família y el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, con una puesta en escena de luces, música, drones y pirotecnia sobre la basílica que impresionó al mundo. Los usuarios de redes se deshicieron en alabanzas hacia la ciudad condal al mismo tiempo que se mofaban del show que preparó Madrid. Como madrileña, no sé cómo entrar a valorar este orgullo de capitalidad herido así que mejor que lo hagan los usuarios de X y Bluesky para que nos riamos todos un ratito."El cutrerío de un Madrid ridículo, casposo, zafio, absurdo y decadente vs. la maravilla que han hecho en Barcelona", valora @comboydapejeta; "En Madrid no tenemos la Sagrada Família pero durante la visita del papa si se podía haber hecho algo espectacular en el Retiro, la Puerta de Alcalá, la Gran Vía o la plaza Mayor", valora @MadridDecadente.

La visita del papa ha dado mucho de sí, así que otro momento que ha levantado ampollas en la derecha ha sido el baño de multitudes que se dió Pedro Sánchez dentro de la Sagrada Família, los miembros del clero no paraban de llamar al presidente del Gobierno para que les diera la mano.

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