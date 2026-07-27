Ayuso solo ha asistido a una de las 15 reuniones de coordinación institucional de los incendios

Los incendios que asolan la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila mantienen en vilo a todo el país. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, advertía el domingo por la noche de que España se enfrenta al incendio “más importante y agresivo” de su historia, una situación que exige la máxima coordinación institucional.

Fue el pasado jueves cuando la Comunidad de Madrid anunció que solicitaría la activación de la situación operativa 3 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA), lo que implica ceder la gestión de la catástrofe al Gobierno central; dos días antes su consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, se jactaba de tener el mejor operativo antiincendios de Europa.

A pesar de la gravedad de los incendios, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este lunes calificó la situación de “endemoniada”, ha estado más ausente que presente en las diferentes reuniones que se han llevado a cabo estos días para gestionar la emergencia.

Según ha podido saber infoLibre, durante estos días se han celebrado siete reuniones del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) —máximo órgano de dirección estratégica de la emergencia— y otras ocho del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) —que coordina la actuación de todas las administraciones y los servicios de emergencia sobre el terreno—.

Cuatro de los encuentros del CECOD estuvieron presididos por Grande-Marlaska y tres por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El rey Felipe VI participó también en la celebrada el pasado viernes por la tarde. A ellas acudieron asimismo los delegados del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y en Ávila, Nicanor Sen, así como representantes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Departamento de Seguridad Nacional y de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

De las 15 reuniones que han tenido lugar en total, cuatro han contado con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Sin embargo, su homóloga en Madrid solo ha participado en una: la reunión del CECOD celebrada en el puesto de mando de Cenicientos (Madrid) el sábado por la mañana.

El consejero de Ayuso se jactó de tener el mejor operativo antiincendios de Europa dos días antes de perder el control Ver más

Desde la Comunidad de Madrid responden a infoLibre que a las reuniones de CECOPI y CECOD nunca se convoca a los presidentes de las comunidades autónomas, por lo que Ayuso habría acudido a la reunión del pasado sábado, con Sánchez y Marlaska presentes, por iniciativa propia.

Fuentes de la propia Comunidad y del Gobierno central coinciden en que Ayuso no ha asistido a ninguna más, y que, en otras ocasiones, llegó a pasar por el puesto de mando cuando las reuniones ya habían acabado.

Este lunes Ayuso ha participado desde Navalcarnero en una “reunión de coordinación” distinta de las celebradas en el marco del CECOD y el CECOPI. En la comparecencia posterior, la baronesa del PP ha cargado contra la propuesta de Pacto de Estado contra la emergencia climática lanzada por Pedro Sánchez, argumentando que "no es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirse de cualquier responsabilidad".