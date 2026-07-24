Ayuso no participa en la reunión de coordinación de emergencias a la que asistían el rey y Mañueco

"El peor incendio de la historia en Madrid", "una auténtica catástrofe". Con estas palabras se ha referido a lo largo de este viernes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a los devastadores incendios que han provocado el desalojo o el confinamiento de unas 50.000 personas en la región. Sin embargo, la baronesa del PP no ha participado en la reunión que ha celebrado por la tarde el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), según ha podido saber infoLibre.

A dicha reunión han asistido, entre otros, el rey, Felipe VI; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León (por la afectación de los incendios a la provincia de Ávila); Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior; así como representantes de la Delegación del Gobierno, Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Departamento de Seguridad Nacional o de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Pero Díaz Ayuso se ha marchado justo antes de que diera comienzo sin que los asistentes tengan conocimiento de los motivos de su ausencia.

Era la segunda vez que el CECOD se reunía este viernes –la primera de ellas en un encuentro presidido por Pedro Sánchez en La Moncloa–, después de que en la noche del miércoles Madrid pidiera al Gobierno central que asumiera el mando de los incendios. Ayuso solicitó por redes sociales la declaración de la situación operativa 3, el máximo nivel de emergencia, después de que coincidieran tres grandes fuegos en la región —dos en Villa del Prado y otro en San Martín de Valdeiglesias— y ante el avance hacia Madrid del incendio de Burgohondo, en Ávila. La Comunidad reconocía así que no podía afrontar la situación únicamente con sus propios medios.

La petición se justificó por la simultaneidad y gravedad de los incendios, las condiciones meteorológicas adversas, el riesgo para núcleos de población, la dimensión supraterritorial del fuego y la necesidad de movilizar recursos de varias administraciones. En ese momento había más de 10.000 personas evacuadas y ningún incendio estaba controlado. Interior aceptó la solicitud unas dos horas después y declaró la emergencia de interés nacional a medianoche, dejando la dirección operativa en manos del jefe de la UME.

Ayuso ha pasado buena parte del día en el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, desde donde ha participado en la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI, el órgano constituido sobre el terreno para coordinar la respuesta de las distintas administraciones). Desde allí ha seguido la evolución de los incendios y ha comparecido al menos dos veces ante los medios. También ha anunciado una línea específica del Plan de Inversión Regional para limpieza, reparación de infraestructuras y otras necesidades de los municipios afectados; ha reclamado más medios aéreos y ha explicado que la Comunidad había movilizado autobuses, reubicado a residentes de centros de mayores y reforzado la asistencia hospitalaria.